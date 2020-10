Nên duyên qua mạng, cặp đôi khiến CĐM thích thú với chuyện tình

Oh Chung Lim (nick name Sarah, 23 tuổi) là cô gái mang dòng máu lai Việt - Hàn từng khiến nhiều người phải bất ngờ với màn "dậy thì thành công" cách đây chưa lâu. Sau màn "dậy thì thành công", Sarah tiếp tục gây sự chú ý khi công khai mối tình nên duyên qua mạng MXH với trai đẹp Hàn Quốc đang sống tại Canada có tên Kwon Giwan. Bạn trai quen qua mạng của Sarah được đánh giá là chàng trai có ngoại hình ưa nhìn, nụ cười tươi và vóc dáng cao ráo. Theo bật mí của cô gái lai Việt - Hàn, Kwon Giwan có tình cảm với cô ngay từ những cuộc chuyện trò đầu tiên. Kể lại chuyện tình cảm của mình, Sarah nói: "Hai đứa mình quen nhau qua mạng, qua một ứng dụng hẹn hò. Tụi mình cảm thấy rất hợp nhau từ khi bắt đầu nói chuyện. Nói chuyện qua lại được khoảng 5 ngày thì anh ấy đến chỗ mình để gặp mặt. Trước đó, tụi mình chỉ nhắn tin thôi. Nhưng khi gặp ngoài đời thì cảm thấy khá thú vị. Nhưng tính mình rất chóng chán, sau đó mình không nói chuyện với anh nữa... Anh vẫn cứ kiên trì quan tâm, hỏi han mình suốt nửa năm. Anh luôn dành cho mình những điều tốt nhất, tình cảm chân thành đó đã cảm động trái tim mình. Và thế là tụi mình chính thức trở thành người yêu sau 2 lần anh đến thăm mình", Sarah kể. Sarah tự nhận mình có tính cách trẻ con còn Kwon Giwan trưởng thành, biết cách quan tâm, luôn cho cô cảm giác bình yên. Cũng chính vì cảm nhận được sự trưởng thành của người yêu quen qua mạng, Sarah luôn hạnh phúc và mọi muộn phiền cuộc sống đều bỗng tan biến khi ở cạnh chàng trai có nụ cười hiền lành Kwon Giwan. Câu chuyện đáng nhớ nhất trong chuyện tình với chàng trai quen qua mạng của Sarah đó là khi cô nàng gặp chuyện không vui, Kwon Giwan đã lái xe hơn 10 tiếng chỉ để ở bên cạnh an ủi. Bạn trai của cô gái lai Việt - Hàn là là người sống tình cảm, thể hiện tình yêu không chỉ qua lời nói mà còn cả hành động. Chưa hết, Sarah còn hết lời khen bạn trai quen qua mạng bằng việc nhận xét anh là người quan tâm đến người thân, gia đình mình, tôn trọng mọi người. Với Sarah, sự chân thành, thật lòng, thấu hiểu là những điều cô luôn cần khi yêu. Mà những điều đó Kwon Giwan hội tụ đầy đủ. Hiện tại, Sarah hạnh phúc với những gì mình đang có. Cô cũng bật mí về kế hoạch 1 năm nữa sẽ tổ chức đám cưới, cùng người thương nắm chặt tay đến bến hôn nhân. Mời quý độc giả xem video: Bảo Anh nói gì về tin đồn quay lại hẹn hò với Hồ Quang Hiếu? - Nguồn: Saostar

