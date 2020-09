Nấu ăn mất vệ sinh, bà Tân Vlog khiến dân tình bất bình

Bà Tân Vlog vốn là cái tên quen thuộc với nhiều bạn trẻ khi gắn liền với thương hiệu ẩm thực các món ăn "siêu to khổng lồ". Người phụ nữ sinh năm 1967 này hiện sở hữu kênh Youtube với gần 4 triệu lượt theo dõi. Tuy nhiên dạo gần đây, Bà Tân Vlog luôn bị cư dân mạng lên tiếng gay gắt khi liên tục sử dụng tay trần làm đồ ăn rất mất vệ sinh. Trong video mới nhất, Youtuber 53 tuổi này đã làm món gà tây khổng lồ nướng siêu cay, bà Tân thay đổi địa điểm thực hiện đến một nơi mà bà gọi là khu du lịch siêu to khổng lồ. Vẫn giữ thói quen không dùng bao tay khi làm thực phẩm, lần này bà Tân vẫn tiếp tục dùng tay trần trong lúc ướp sốt siêu cay vào con gà tây. Dù vậy, bà không quên rửa sạch tay và giải thích trong clip: "Các cháu ơi, hôm nay bà ra khu du lịch này bà quên không mang găng tay các cháu ạ. Thì bà cũng rửa tay sạch rồi các cháu ạ". Có lẽ vì bị chỉ trích quá nhiều nên lần này bà Tân đã nhanh chóng lên tiếng giải thích và trấn an người xem. Sau một hồi thực hiện ướp và nướng, món gà tây của Bà Tân Vlog đã hoàn thành. Giữa không gian mát mẻ, lại rất nhiều cây cối xung quanh, bà Tân cùng các cháu vừa ăn gà tây nướng vừa trò chuyện. Hiện tại, dân tình vẫn bàn luận không ngớt về câu chuyện vệ sinh an toàn thực phẩm trong các clip của bà Tân. Trước đó, bà Tân cũng không ít lần bị dân tình phản ứng về việc làm đồ ăn mất vệ sinh. Ngay cả người con trai Hưng Vlog của bà cũng từng mắc phải sai lầm này và bị dân mạng lên tiếng góp ý. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Phía sau những clip triệu view của Bà Tân Vlog - Nguồn: VTV24

