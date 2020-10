Nặng gần 100kg, cô gái 10X giảm cân đẹp như búp bê Barbie

Giảm cân không phải điều dễ dàng, nhất là với những người có cân nặng quá lớn thường bị nói là béo phì. Tuy nhiên, câu chuyện của cô gái 18 tuổi người Nga tên Madison Rose là một trong số những ví dụ điển hình cho việc nỗ lực hết sức thì không gì là không thể. Khi nhìn những hình ảnh hiện tại của Madison Rose, khó có thể tin cô đã từng nặng đến 97kg. Mặc dù cao 1m77 nhưng số cân đó vẫn quá lớn so với vóc dáng của cô. Thời thơ ấu, Madison Rose thường ở nhà với bà vì bố mẹ bận rộn công việc, nhưng bà chưa từng gần gũi cô bé thậm chí còn từ chối nấu ăn và bỏ đói cô. Điều này khiến mỗi lần trở về nhà cô nàng đều ăn vô tội vạ. Chế độ ăn không kiểm soát trong thời gian dài khiến cô tăng cân chóng mặt. Năm 14 tuổi, Madison Rose nặng tới 97kg. Madison Rose thường xuyên bị chế giễu, bạn bè không muốn chơi cùng do cô quá xấu xí, thậm chí còn buông lời lẽ sát thương chỉ vì cô béo. Sau cùng, Madison Rose cảm thấy mình cần phải trở nên xinh đẹp bởi vậy cô quyết tâm giảm cân. Bắt đầu hành trình giảm cân của mình, Madison Rose thay đổi thực đơn ăn uống. Cô nói không với đồ ăn vặt và những món ăn mình vốn yêu thích nhưng quá nhiều calo như hamburger, thịt nướng, gà rán,... Song song với chế độ ăn uống, Madison Rose cũng vận động nhiều hơn dù điều này khá khó khăn do vóc dáng của cô quá khổ. Madison Rose chỉ có thể đi bộ mỗi ngày. Sau khi quen với việc này cô dần chuyển sang chạy bộ. 6 tháng kiên trì đi bộ, chạy bộ đã giúp cô nàng giảm được khoảng 12kg. Nhưng Madison Rose cũng nhận ra rằng chỉ chạy độ đơn thuần không thể giúp cô có được những đường cong nữ tính. Bởi vậy, cô đã mời huấn luyện viên cá nhân để điều chỉnh lịch tập. Madison Rose tập gym cũng như aerobic và luôn cố gắng để mình đổ nhiều mồ hôi trong phòng tập. Khi không có thời gian đi tập, cô sẽ thực hiện các bài tập đơn giản tại nhà. Madison Rose cũng khẳng định sự tự tin và giá trị bản thân là thứ người khác không thể mang đến cho bạn, điều quan trọng là bạn nhận ra mình đáng giá ra sao bởi vậy hãy quan tâm đến chính mình nhiều hơn trước nhất từ việc làm đẹp. Mời quý độc giả xem video: Những bài tập Tabata cho bạn giảm cân nhanh nhất - Nguồn: Cafe sáng với VTV3

