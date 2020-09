Hot girl Sài thành lộ ảnh thời còn kém đẹp khiến dân tình ngã ngửa

Là một trong những hot girl Sài thành nổi đình nổi đám từ năm 2010, Chù Disturbia thu hút không chỉ nhờ vào việc sở hữu nhan sắc vô cùng xinh đẹp mà còn có body nóng bỏng. Dù hiện tại không còn theo đuổi nghệ thuật nhưng trang Instagram cá nhân của cô nàng vẫn có đến 339 ngàn lượt theo dõi. Mới đây, hot girl này đã chia sẻ với fan hình ảnh của cô thời điểm tăng 10 kg, cô nàng cũng đã có quá trình giảm cân ngoạn mục để có vóc dáng như hiện tại. Cụ thể trong phần Q&A, khi có người muốn được xem ảnh trước khi giảm cân của nàng hot girl để tìm động lực giảm cân, Chù đã trả lời bằng một bức ảnh mũm mĩm của mình và cho biết: "Chị không có nhiều hình lúc chị mập tại lúc đó buồn lắm không muốn chụp hình". Ngay lập tức, hình ảnh này khiến dân mạng chú ý, không ít người tò mò về quá trình giảm cân của Chù và muốn xin bí kíp để áp dụng cho bản thân. Cô nàng cho biết, do ăn quá nhiều đồ ngọt ở thời điểm học lớp 12 nên cô tăng cân nhanh lên trông thấy. Về chuyện giảm cân, Chù cho biết cô không có phương pháp đặc biệt mà hiệu quả thì có giảm tinh bột, giảm đường, nếu được thì cắt hẳn luôn cũng được. Chù tên thật Vân Anh trước đó từng được biết đến khi là diễn viên chính trong "Try" của Fu Production - web-series đầu tiên về học đường tại Việt Nam. Hot girl sinh năm 1995 này từng làm cộng tác viên cho một tờ báo dành cho giới trẻ, người mẫu ảnh, diễn viên và thành viên nhóm FAPtv. Nhan sắc của Chù từng được tờ báo Trung khen ngợi với nhiều mỹ từ như: khí chất và nhan sắc vô cùng xinh đẹp, body nóng bỏng,... Vân Anh có vẻ ngoài nhí nhảnh, đáng yêu. Nhưng ít ai biết rằng, trước khi sở hữu những đường cong nóng bỏng, hút mắt cô bạn từng bị bạn bè chọc là "nấm lùn". Sau sự thành công của Try phần 1, Vân Anh được mời đóng tiếp phần 2. Ngoài ra, 9X còn tham gia MV Forever With You của Kulâm và To Rich. Vân Anh cho biết thêm, hình mẫu người yêu lý tưởng của mình là một người yêu thương cô và có chí tiến thủ. Bên cạnh đó, cô cũng thích một người bạn trai ít nói. Bên cạnh công việc người mẫu, diễn viên, Chù Vân Anh còn tập trung kinh doanh riêng. Hiện tại, cô sở hữu một shop thời trang tại TP HCM và cũng chính là người mẫu cho cửa hàng của mình. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Những đám cưới của dàn cầu thủ, hotgirl, streamer Việt được mong chờ trong năm 2020 - Nguồn: SaoStar

Là một trong những hot girl Sài thành nổi đình nổi đám từ năm 2010, Chù Disturbia thu hút không chỉ nhờ vào việc sở hữu nhan sắc vô cùng xinh đẹp mà còn có body nóng bỏng. Dù hiện tại không còn theo đuổi nghệ thuật nhưng trang Instagram cá nhân của cô nàng vẫn có đến 339 ngàn lượt theo dõi. Mới đây, hot girl này đã chia sẻ với fan hình ảnh của cô thời điểm tăng 10 kg, cô nàng cũng đã có quá trình giảm cân ngoạn mục để có vóc dáng như hiện tại. Cụ thể trong phần Q&A, khi có người muốn được xem ảnh trước khi giảm cân của nàng hot girl để tìm động lực giảm cân, Chù đã trả lời bằng một bức ảnh mũm mĩm của mình và cho biết: "Chị không có nhiều hình lúc chị mập tại lúc đó buồn lắm không muốn chụp hình". Ngay lập tức, hình ảnh này khiến dân mạng chú ý, không ít người tò mò về quá trình giảm cân của Chù và muốn xin bí kíp để áp dụng cho bản thân. Cô nàng cho biết, do ăn quá nhiều đồ ngọt ở thời điểm học lớp 12 nên cô tăng cân nhanh lên trông thấy. Về chuyện giảm cân , Chù cho biết cô không có phương pháp đặc biệt mà hiệu quả thì có giảm tinh bột, giảm đường, nếu được thì cắt hẳn luôn cũng được. Chù tên thật Vân Anh trước đó từng được biết đến khi là diễn viên chính trong "Try" của Fu Production - web-series đầu tiên về học đường tại Việt Nam. Hot girl sinh năm 1995 này từng làm cộng tác viên cho một tờ báo dành cho giới trẻ, người mẫu ảnh, diễn viên và thành viên nhóm FAPtv. Nhan sắc của Chù từng được tờ báo Trung khen ngợi với nhiều mỹ từ như: khí chất và nhan sắc vô cùng xinh đẹp, body nóng bỏng,... Vân Anh có vẻ ngoài nhí nhảnh, đáng yêu. Nhưng ít ai biết rằng, trước khi sở hữu những đường cong nóng bỏng, hút mắt cô bạn từng bị bạn bè chọc là "nấm lùn". Sau sự thành công của Try phần 1, Vân Anh được mời đóng tiếp phần 2. Ngoài ra, 9X còn tham gia MV Forever With You của Kulâm và To Rich. Vân Anh cho biết thêm, hình mẫu người yêu lý tưởng của mình là một người yêu thương cô và có chí tiến thủ. Bên cạnh đó, cô cũng thích một người bạn trai ít nói. Bên cạnh công việc người mẫu, diễn viên, Chù Vân Anh còn tập trung kinh doanh riêng. Hiện tại, cô sở hữu một shop thời trang tại TP HCM và cũng chính là người mẫu cho cửa hàng của mình. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Những đám cưới của dàn cầu thủ, hotgirl, streamer Việt được mong chờ trong năm 2020 - Nguồn: SaoStar