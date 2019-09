Nam sinh Học viện Quân y có gì được ví như nam thần trong truyền thuyết?

Phải thừa nhận rằng, dàn trai xinh, gái đẹp trường Công an, Quân đội chưa bao giờ làm dân tình thất vọng. Mới đây, hội chị em trên MXH phải ngả nghiêng trước một nam sinh Học viện Quân y Hà Nội bởi độ điểm trai và cực "menly" của anh ta. Chẳng mất quá nhiều thời gian tìm kiếm, hot boy Học viện Quân y Hà Nội đã lộ diện. Đó là Nguyễn Đình Linh sinh năm 1999 đến từ Nghệ An, hiện đang là sinh viên ngành Y Đa khoa của hệ quân sự. Theo nhận xét của chị em, điểm nhấn khiến họ phải chú ý tới Đình Linh đó là gương mặt góc cạnh, sống mũi cao, hàng chân mày đậm chuẩn soái ca trường người ta. Chưa hết, chàng nam sinh Học viện Quân y Hà Nội còn sở hữu chiều cao chuẩn 1m71. Với chiều cao này, nhiều chị em tiếc nuối rằng tại sao không đi làm người mẫu thì phí quá. Những bức ảnh mặc quân phục của Linh ngay sau khi đăng tải nhanh chóng nhận được hàng ngàn lượt like, share và comment khen ngợi từ dân mạng. Sau khi biết mình nổi tiếng trên MXH, Đình Linh chia sẻ: "Mình cảm thấy bất ngờ vì bộ ảnh này được Hiệu ảnh Tân thời đăng lên từ 3 tuần trước nhưng vẫn được nhiều người đón nhận như vậy." Nói về quyết định vào Học viện Quân y học, Đình Linh chia sẻ rằng do ngưỡng mộ những người thuộc lực lượng vũ trang như cảnh sát hay bộ đội và luôn ước một ngày không xa được khoác lên mình bộ quân phục màu xanh. Chàng trai quê Nghệ An cũng nói thêm quyết định học Quân y do ngôi trường này có phụ cấp học phí, chi phí sinh hoạt nên phần nào giảm bớt được gánh nặng kinh tế gia đình. Tự nhận xét về mình, Đình Linh cho hay cậu là người khá hướng nội và hơi thu mình nên cũng ít tham gia các phong trào trong trường, rảnh rỗi Linh thường có sở thích nghe nhạc và nghiên cứu lịch sử, biết chơi guitar và từng theo học các lớp dancer.

Phải thừa nhận rằng, dàn trai xinh, gái đẹp trường Công an, Quân đội chưa bao giờ làm dân tình thất vọng. Mới đây, hội chị em trên MXH phải ngả nghiêng trước một nam sinh Học viện Quân y Hà Nội bởi độ điểm trai và cực "menly" của anh ta. Chẳng mất quá nhiều thời gian tìm kiếm, hot boy Học viện Quân y Hà Nội đã lộ diện. Đó là Nguyễn Đình Linh sinh năm 1999 đến từ Nghệ An, hiện đang là sinh viên ngành Y Đa khoa của hệ quân sự. Theo nhận xét của chị em, điểm nhấn khiến họ phải chú ý tới Đình Linh đó là gương mặt góc cạnh, sống mũi cao, hàng chân mày đậm chuẩn soái ca trường người ta. Chưa hết, chàng nam sinh Học viện Quân y Hà Nội còn sở hữu chiều cao chuẩn 1m71. Với chiều cao này, nhiều chị em tiếc nuối rằng tại sao không đi làm người mẫu thì phí quá. Những bức ảnh mặc quân phục của Linh ngay sau khi đăng tải nhanh chóng nhận được hàng ngàn lượt like, share và comment khen ngợi từ dân mạng. Sau khi biết mình nổi tiếng trên MXH, Đình Linh chia sẻ: "Mình cảm thấy bất ngờ vì bộ ảnh này được Hiệu ảnh Tân thời đăng lên từ 3 tuần trước nhưng vẫn được nhiều người đón nhận như vậy." Nói về quyết định vào Học viện Quân y học, Đình Linh chia sẻ rằng do ngưỡng mộ những người thuộc lực lượng vũ trang như cảnh sát hay bộ đội và luôn ước một ngày không xa được khoác lên mình bộ quân phục màu xanh. Chàng trai quê Nghệ An cũng nói thêm quyết định học Quân y do ngôi trường này có phụ cấp học phí, chi phí sinh hoạt nên phần nào giảm bớt được gánh nặng kinh tế gia đình. Tự nhận xét về mình, Đình Linh cho hay cậu là người khá hướng nội và hơi thu mình nên cũng ít tham gia các phong trào trong trường, rảnh rỗi Linh thường có sở thích nghe nhạc và nghiên cứu lịch sử, biết chơi guitar và từng theo học các lớp dancer.