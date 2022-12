"Mỹ nhân" tuyển chồng gắt nhất Trung Quốc 10 năm trước giờ ra sao?

Dù chẳng đóng góp vai trò cụ thể trong làng giải trí Hoa ngữ nhưng Phượng Tỷ lại được nói đến là mỹ nhân nổi đình đám nhất khoảng thời gian 2009 - 2010. Lý do rất đơn giản khiến Phượng Tỷ trở thành hiện tượng mạng bởi cô được mệnh danh là "Người phụ nữ tự tin nhất Trung Quốc" bởi nhan sắc gây tranh cãi, tiêu chuẩn "tuyển chồng" cực gắt và thái độ "ngông nghênh", thách thức làng giải trí. Phượng Tỷ tên thật là La Ngọc Phượng (SN 1985) từng có một loạt phát ngôn để đời như: "Đối phương phải có tấm bằng thạc sĩ chuyên ngành kinh tế, có tầm nhìn vươn ra tầm quốc tế, chiều cao phải từ 1m76 tới 1m83, không mắc các vấn đề về sinh sản, hộ khẩu ven biển phía đông, tuổi tác từ 25 tới 28"... Bên cạnh đó, La Ngọc Phượng cũng từng tới địa điểm ga tàu điện của Thượng Hải, phát 1300 tờ rơi để tuyển chồng. Với sự ngông cuồng này, Phượng Tỷ trở thành hiện tượng mạng, ngang nhiên bước chân vào làng giải trí với nhiều lời mời từ các đài truyền hình. Có thời gian, Phượng Tỷ tuyên bố sang Mỹ kết hôn với một VĐV bóng rổ chuyên nghiệp. Nhưng thực tế, không có hôn lễ nào diễn ra mà cô làm nhân viên cho một tiệm làm móng, sống trong hầm với chi phí sinh hoạt eo hẹp. Trải qua một thời gian tiết kiệm nỗ lực trên đất Mỹ, Phượng Tỷ đã có thẻ xanh, mở một tiệm làm móng riêng, cuộc sống ổn định hơn. Thu nhập hàng tháng của Phượng Tỷ từng tiết lộ lên đến 5000 USD (khoảng 120 triệu đồng). Dẫu vậy, ở tuổi 37 Phượng Tỷ vẫn độc thân, chưa tìm được một người chồng như ý. Trong những clip, hình ảnh do netizen may mắn bắt gặp cô tại New York (Mỹ), không khó để nhận ra Phượng Tỷ đã tăng cân nhiều tới mức nào. Cuộc sống của Phượng Tỷ tại New York: Không lấy Trần Quán Hy hay Lâm Thư Hào, nhưng đã có thẻ xanh, cuộc sống riêng tự lập

