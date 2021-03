Mua cá sấu 1m5 trên mạng, cô gái thất vọng vì sản phẩm nhận được

Mới đây, một cô gái đã chia sẻ về sự cố mua hàng online của mình lên MXH gây chú ý. Cụ thể, cô gái này đã hí hửng đặt mua con cá sấu nhồi bông với giá 379 ngàn sau khi đã giảm giá 250 ngàn. Theo lời của chủ shop online, con cá sấu bông này dài 1m5, có thể ôm thỏa thích ngang người khi ngủ nên cô gái không chần chừ mà đặt mua sản phẩm này. Tuy nhiên khi nhận hàng, chủ nhân bài "bóc phốt" vô cùng bất ngờ khi chú cá sấu được giới thiệu dài 1m5 lại chỉ dài khoảng 80-90 cm, trông chẳng khác gì con chim cánh cụt. Dù đây không phải là trường hợp thảm họa mua hàng online đầu tiên và duy nhất, thế nhưng ngay khi câu chuyện được chia sẻ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. Nhiều người được một phen "cười nghiêng ngả" trước pha mua hàng online "bá đạo" này. Tương tự như trường hợp trên, chú gấu bông này được người bán đăng tải và quảng cáo trên Amazon với hình ảnh khá dễ thương. Và trái ngược với sự hào hứng lúc đợi chờ cũng như khui hộp, gấu bông nọ đã làm người mua một phen bối rối khi mà chiều cao quảng cáo 1m98 của gấu ta đã có tới... 98cm là đôi chân. Chú gấu Pooh này quảng cáo trên 1 trang thương mại điện tử được may bằng loại vải mềm, không có lông. Gương mặt khẽ mỉm cười tươi tắn rất dễ thương. Thế nhưng sản phẩm nhận về thì ai nấy không khỏi hốt hoảng. Vẫn là chú gấu Pooh màu vàng, áo đỏ nhưng là phiên bản... "cười rớt hàm". Không bàn tới chất liệu vải may bên ngoài khác nhau, chỉ riêng cái mặt của chú gấu này đã khiến ai nấy không nhịn được cười. Liệu có phải người ta quên nhồi bông cho chú gấu này không? Đặt mua hàng trên mạng em gấu trúc to, mềm nhưng lại nhận về một chiếc móc khóa hình gấu trúc. Đúng là chỉ được khuôn mặt lừa tình còn lại thì… thôi đừng nói nữa mà thêm đắng lòng. "Sa mạc lời" chính là cảm giác khi nhìn thấy đồ mình mua. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Chiêu trò bán hàng giả qua mạng - Nguồn: VTV THỜI SỰ TOÀN CẢNH

