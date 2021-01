Đặt bánh trên mạng, vị khách "suýt xỉu" khi nhận thành phẩm

Câu chuyện bắt nguồn từ một vị khách đã đặt chiếc bánh gato hình Hello Kitty màu hồng trên mạng. Tiệm bánh trả lời nhanh chóng và vô cùng chắc chắn là thời gian giao hàng vào ngay buổi chiều. Mặc dù nhân viên trả lời đầy tự tin, vừa đặt đã có bánh nhanh chóng nhưng đến khi nhận được thành quả, vị khách này không biết phải cười hay khóc. Nhìn chiếc bánh gato thành phẩm với gương mặt "ngáo ngơ" làm ai cũng phải bật cười. Đây chính là minh chứng cho câu chuyện mua hàng online chưa có hồi kết khi liên tiếp xuất hiện nhiều "nạn nhân" như thế này. Chuyện gặp phải những thành phẩm khác “một trời một vực” so với hình từ thợ làm bánh có lẽ không còn quá xa lạ với mọi người. Trước đó trên MXH đã xuất hiện không ít trường hợp tương tự như trên. Không những không giống bánh trên hình, mà nhiều chiếc còn được thay hẳn kết cấu, thành một chiếc bánh như từ trên trời rơi xuống. Thảm họa mua hàng trên mạng là khi chủ tiệm bánh đưa hình ảnh một đằng nhưng giao hàng lại ra thành phẩm một nẻo. Thành phẩm nhìn qua có vẻ hao hao, nhưng chú ý tới chi tiết thì phải "ngã ngửa". Đi mua bánh kem qua mạng quả thực là trò may rủi và đánh cược vào độ vui tính của thợ làm bánh. Đi mua bánh kem qua mạng quả thực là trò may rủi và đánh cược vào sự độ vui tính của thợ làm bánh. Không những chú mèo bị biến dạng, mà kể cả phần bánh cũng chẳng còn nguyên vẹn như trong hình ảnh quảng cáo. Vườn hoa xinh giờ đã trở thành vườn hoa bị dập nát qua tay của thợ làm bánh không có tâm. Nàng Bạch Tuyết chắc hẳn sẽ rất buồn khi thấy hình dáng của mình bị biến dạng như thế này. Mời độc giả xem video: Chiêu trò bán hàng giả qua mạng - Nguồn: VTV THỜI SỰ TOÀN CẢNH

