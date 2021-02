Mua áo dài mặc Tết trên mạng, cô gái nhận về sản phẩm thảm họa

Một tài khoản có tên A.T đã đăng bài viết "bóc phốt" shop thời trang. Chuẩn bị đón Tết nên cô gái mong muốn mua áo dài trên mạng trưng diện cho nền nã, nhẹ nhàng. Ảnh: Twitter Mặc dù đã nhờ nhân viên tư vấn kỹ càng và bỏ ra số tiền không nhỏ để mua, thế nhưng cô gái này lại nhận về sản phẩm nhìn "chán không buồn mặc". Ảnh: Chụp màn hình Theo như hình ảnh mà cô gái đăng tải, áo dài nhận về tay khác hoàn toàn ảnh thật từ màu sắc cho đến kiểu dáng. Nhìn bộ áo dài không chút cảm tình này, cô nàng chỉ biết ngậm ngùi nhắn tin, hi vọng shop giải quyết. Ảnh: A.T Sau một hồi trao đổi qua lại, cửa hàng thời trang này liên tục không chịu nhận lỗi vì đã tư vấn chẳng tận tâm và giao sai mẫu. Thậm chí, nhân viên khi nói chuyện còn giáng cho A.T một cú "dìm" cực đau lòng: "Ai mặc gì cũng xinh thì thành model hết rồi em". Ảnh: Chụp màn hình Trước đó đã có không ít trường hợp về thảm họa mua hàng online, như hot girl Nguyễn Lê Thảo Uyên gặp tình huống dở khóc dở cười khi mua một chiếc áo croptop màu đen, nhưng sản phẩm nhận về trông thì chẳng khác ảnh mẫu là mấy nhưng về độ nhún thì thua xa. Không chỉ "toang" khi mua quần áo, đặt đồ ăn trên mạng cũng nguy hiểm không kém. Bạn gái cầu thủ Văn Toàn đã mua dưa hấu trên mạng, nhưng nào ngờ khi nhận được sản phẩm thì đây cũng chỉ là loại dưa bình thường, có thể mua ở bất cứ đâu, chẳng có gì là đặc biệt Đây cũng là lần mua hàng online gặp ngay thảm họa nữa của bạn gái cầu thủ Văn Toàn. Cùng là đồ ngủ nhưng chất vải của hai bộ đồ hoàn toàn rất khác nhau. Kiểu áo thì giống, nhưng hoạ tiết trên sản phẩm nhận được lại hoàn toàn trái ngược. Phải chăng cây thông Noel này đã bị “vơi đi đôi chút” do quá trình vận chuyển? Có vẻ như sản phẩm thực tế mặc lên không được sexy như trong quảng cáo. Mua áo quần qua mạng luôn tiềm ẩn không ít rủi ro cho các chị em. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Nhiều chiêu trò bán hàng trực tuyến trong mùa giảm giá - Nguồn: VTV24

