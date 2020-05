Mới đầu hè đã nắng nóng kinh điển, dân mạng kêu than nhớ “nàng Bân“

Vài ngày gần đâ, thời tiết bắt đầu trở nắng nóng gay gắt khiến ai cũng sợ hãi mỗi khi phải ra đường. Trên mạng xã hội, dân mạng thi nhau than vãn vì thời tiết quá khắc nghiệt. Dân mạng hùa nhau phải mặc cả... áo giáp để đối phó với nắng nóng đầu hè. Dự đoán, mùa "ninja lead" cũng đã tới. "Nàng Bân", gió mùa nhận được nhiều lời "níu kéo" nhất trong những ngày vừa qua. Vừa mới kết thúc kỳ "nghỉ Tết" thì mùa hè đã đập ngay vào mặt. Hot girl "bắp cần bơ" Trần Thành Tâm cũng bị cộng đồng réo tên liên tục vì trứng rán đã chẳng cần cả mỡ lẫn lửa, cứ cho ra ngoài trời là chín hết. Mùa hè được dân mạng coi là "đại hội rán trứng" phong cách tiết kiệm gas. Sáng tinh mơ đã nắng nóng chói chang khiến ai nấy đều muốn "tắt nắng đi". Cứ tình hình thế này thì không biết phải làm thế nào mới vượt qua được mùa hè. Trăm cách tránh nắng, giảm nóng cũng được dân mạng đề xuất để cùng nhau vượt qua mùa hè. "Đây là lý do tại sao tôi ghét mùa hè. Mới cách ly COVID-19 xong giờ lại phải cách ly ông mặt trời", "Mới chớm hè mà không khí ngột ngạt, oi bức sợ thật. Toàn dân đánh giặc nóng" - Dân mạng hài hước bình luận. Đối với nhiều chàng trai, mùa hè chính là mùa "bổ mắt" vì tha hồ ngắm nhìn các bạn gái ăn mặc thiếu vải ra đường. Học sinh chính là đối tượng khốn khổ nhất mùa này vì vừa phải học xuyên hè do "nghỉ Tết" quá lâu, lớp học oi bức lại còn đeo khẩu trang để tránh dịch bệnh. Mời quý độc giả xem thêm clip: Dự báo thời tiết 06/05/2020 | Nắng nóng gay gắt, nhiều nơi trên 38 độ - Nguồn: Youtube

