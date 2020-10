Mina Young bị cấm livestream khiến dân tình tiếc vì quá xinh

Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao về thông tin nữ streamer Mina Young bị ngừng livestream vô thời hạn. Dù không nói rõ lý do, nhưng dân tình cho rằng nguyên nhân của sự việc này là do cô nàng mặc áo đôi do fan tặng Cara - NoWay trên sóng livestream, nhưng lại nói là "áo hãng tặng". Thậm chí sau khi bị "chất vấn", Mina Young còn có hành động khiêu khích để đáp trả fan. Nếu ai quan tâm đến lớp học SBTC của Thầy Ba thì chắc hẳn sẽ không quên được cô giáo hot girl Mina Young này. Mina Young tên thật là Nguyễn Nga, có nghệ danh mới là "Cô Mi" ngay sau nghi vấn xuất hiện trên stream của Thầy Ba. "Cô Mina" sở hữu phong cách hoàn toàn trái ngược với nhiều hot girl bấy giờ với gu thời trang nhẹ nhàng, đáng yêu. Cô nàng còn được đông đảo khán giả biết đến qua những clip cover nhạc với giọng hát trong trẻo, luyến láy chuyên nghiệp. Vẻ ngoài của Mina được so sánh với hot girl Hàn Quốc, nhất là ở đôi mắt to cùng gương mặt nhỏ nhắn. Hiện trang cá nhân của Mina Young có hơn hàng trăm ngàn người theo dõi, mỗi bức ảnh hay video đều nhận được lượt tương tác cao. Nói về niềm đam mê âm nhạc và quyết tâm theo đuổi con đường nghệ thuật, Mina Young cho biết ngày trước khi còn bé, cô tham gia ca đoàn ở nhà thờ và nhiều câu lạc bộ âm nhạc tại phường, thành phố. Sự chuyển hướng bất ngờ sang làm streamer của Mina Young khiến nhiều người không khỏi tò mò và hoài nghi. Hình ảnh đời của Mina Young ảnh hưởng ít nhiều phong cách của các cô gái Hàn Quốc. Dân mạng gọi cô bằng nhiều tên khác nhau: hot girl quân nhân, hot girl Hàn Quốc… Hiện tại ngoài công việc stream, Mina còn giữ vai trò hát chính trong các sản phẩm âm nhạc của SBTC. Ước mơ của cô giáo My là đi theo con đường ca hát chuyên nghiệp vì thế cô hiện đã Nam tiến để bắt đầu sự nghiệp. Cô nàng cho biết đang trau dồi kỹ năng thanh nhạc, chơi nhạc cụ và nhảy hiện đại. Thế mạnh của cô là dòng nhạc ballad. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Cara và Noway tự nhận là đôi bạn cùng tiến - Nguồn: YAN News

