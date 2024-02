Mẹ Doãn Hải My tung ảnh năm 17 tuổi, nhan sắc sau 30 năm vẫn đỉnh

Mẹ vợ Đoàn Văn Hậu (trái) mới đây đã chia sẻ hình ảnh của bản thân năm 17 tuổi để thấy con gái bà - Doãn Hải My - tất nhiên sở hữu vẻ đẹp giống mẹ. Trong ảnh, bà Mai Đoàn của 30 năm trước gây ấn tượng với nụ cười tươi tắn, gương mặt xinh đẹp, nhỏ nhắn. Vẻ thanh xuân tràn đầy, nét rạng rỡ từ ánh mắt đến nụ cười, có thể thấy mẹ của Doãn Hải My thời trẻ là một mỹ nhân khiến người ta thương nhớ. Bà Mai Đoàn đặt ảnh mình thời trẻ bên cạnh ảnh của Doãn Hải My hiện tại để làm nổi bật lên nét tương đồng. Hai mẹ con đều có nhan sắc ngọt ngào, đằm thắm. Và khi so sánh ảnh của mẹ vợ Đoàn Văn Hậu năm 17 tuổi và năm 47 tuổi, người ta vẫn phải công nhận bà Mai Đoàn giữ gìn phong độ nhan sắc quá tốt. Sau 30 năm, điều thay đổi rõ rệt nhất ở mẹ top 10 Hoa hậu Việt Nam là mái tóc dài óng ả, dịu dàng đã chuyển thành kiểu tóc ngắn cá tính, khoe trọn visual không tuổi. Những đường nét trên gương mặt bà Mai Đoàn vẫn trẻ trung như vậy, làn da mịn màng ít dấu hiệu lão hóa và vóc dáng vẫn mảnh mai. Mẹ vợ Đoàn Văn Hậu ở độ tuổi 47 vẫn trẻ trung thế này đây Trước đó, cô Mai Đoàn cũng tự tin khoe ảnh chụp cận mặt khi đang ngồi trên ô tô. Cư dân mạng đoán rằng mẹ con Doãn Hải My chỉ mới di chuyển tới Sa Pa. Ở góc chụp nghiêng, dễ dàng thấy được Doãn Hải My đã thừa hưởng trọn vẹn sắc đẹp của mẹ. Doãn Hải My chia sẻ một vài khoảnh khắc cam thường khi chụp mẹ lên MXH. Qua ống kính con gái ruột, cô Mai Đoàn thu hút bởi vẻ đẹp thanh lịch, thần thái sang trọng.

