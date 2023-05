Mẹ chồng lái xe ba bánh đón dâu gây bão mạng

Không chỉ rước dâu bằng phương tiện độc, lạ, ngay cả người lái xe rước dâu cũng là người đặc biệt, đám cưới của cặp đôi Ngọc Huyền (sinh năm 2000) và Tuấn Văn (sinh năm 1997, quê Đông Anh, Hà Nội) nhận được sự chú ý của đông đảo dân mạng. Thay vì rước dâu bằng xe máy hay ô tô, Tuấn Văn rước vợ về dinh bằng xe lam ba bánh. Đặc biệt hơn, người lái xe dâu chính là mẹ chồng, cũng đang mặc áo dài, đi giày cao gót, diện mạo vô cùng chỉn chu trong ngày vui của con trai. Dáng vẻ lái xe lam chở con trai – con dâu “siêu ngầu” của mẹ chồng khiến dân mạng thích thú. “Đám cưới nổi nhất Đông Anh dạo nọ đây mà. Trực tiếp nhìn mẹ chồng lái xe ba bánh chở con trai – con dâu mới thấy càng ngầu hơn”, “Có phước lắm mới tuyển được người lái xe dâu xịn xò vậy đấy”, một nick name khác chia sẻ dưới hình ảnh bà mẹ chồng tự lái xe ba bánh rước dâu. Đám cưới của Ngọc Huyền và Tuấn Văn được tổ chức vào đầu tháng 2/2023. Gần đây, loạt ảnh rước dâu vô tình được dân mạng chú ý, Ngọc Huyền rất bất ngờ. Cô dâu Hà thành chia sẻ: “Hôm đó trời mưa to lắm, vợ chồng mình đi bộ từ nhà gái sang nhà trai đã ướt nhẹp hết váy vào quần áo. Từ nhà ra chỗ tổ chức đám cưới khá xa, sợ không kịp giờ làm lễ, mẹ chồng mình lái luôn xe lam sẵn có ở nhà, chở vợ chồng mình ra đó. Mình thấy bản thân rất may mắn và hạnh phúc khi được mẹ chồng tự lái xe rước về dinh”. Ngọc Huyền và Tuấn Văn có 4 năm bên nhau trước khi “về chung một nhà”. Cô dâu tên Ngọc Huyền tâm sự, cô rất hài lòng với cuộc hôn nhân hiện tại khi có chồng tâm lý và gia đình chồng hết mực yêu thương. “Mưa đến đâu mát mặt đến đó, mình không dám nói trước tương lai nhưng hiện tại, chồng và gia đình chồng rất tốt với mình. Mình còn trẻ, mới về làm dâu, nhiều việc còn bỡ ngỡ, mẹ chồng chỉ bảo mình tận tình, không gây khó dễ cho con dâu. Ngày trước, mình cũng sợ mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu gặp khúc mắc nhưng lấy về rồi mình mới thấy gia đình chồng tâm lý, mẹ chồng yêu thương nên cuộc sống rất thoải mái”, Ngọc Huyền chia sẻ. Trước đó, từng xuất hiện hình ảnh bà mẹ chồng (áo dài đỏ) tự tay kéo xe để đưa con dâu vào nhà.

