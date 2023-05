1001 lý do khách không nhận hàng, shipper chỉ biết “méo mặt“

Thời gian gần đây, cư dân mạng chứng kiến hàng loạt vụ việc những shipper bị bùng hàng với giá trị lớn, khiến nhiều người phẫn nộ. Bán hàng online đang là xu hướng kinh doanh thịnh hành, tuy nhiên nỗi khổ lớn nhất là gặp phải những “thượng đế” lắm chiêu, đặt hàng rồi không lấy khiến shipper nghe thôi cũng "cạn lời". Điều đáng nói là có hàng ngàn lý do "dở khóc, dở cười" được các vị khách đưa ra khi bùng hàng khiến ai đọc cũng phải ngán ngẩm. Lý do bùng hàng này làm netizen phẫn nộ, bởi lẽ shipper bất chấp nắng mưa đến giao hàng chứ không được ngồi mát như vị khách này đâu. Một trong những lý do phổ biến là không có tiền nhận, khách chỉ đặt cho vui thôi. Khách đặt xem cho vui chứ không đủ tiền nhận hàng có thể nói là lý do khó chập nhận nổi. Shipper bị bùng hàng chỉ vì khách đặt cho vui mồm. Shipper cũng phải méo mặt vì lý do khách đưa ra. Nhiều vị khách không những không lấy hàng mà còn dọa nạt shipper giao hàng. Khách đặt hàng nhưng bỗng dưng "mất trí nhớ". Ảnh: Tổng hợp

Thời gian gần đây, cư dân mạng chứng kiến hàng loạt vụ việc những shipper bị bùng hàng với giá trị lớn, khiến nhiều người phẫn nộ. Bán hàng online đang là xu hướng kinh doanh thịnh hành, tuy nhiên nỗi khổ lớn nhất là gặp phải những “thượng đế” lắm chiêu, đặt hàng rồi không lấy khiến shipper nghe thôi cũng "cạn lời". Điều đáng nói là có hàng ngàn lý do "dở khóc, dở cười" được các vị khách đưa ra khi bùng hàng khiến ai đọc cũng phải ngán ngẩm. Lý do bùng hàng này làm netizen phẫn nộ, bởi lẽ shipper bất chấp nắng mưa đến giao hàng chứ không được ngồi mát như vị khách này đâu. Một trong những lý do phổ biến là không có tiền nhận, khách chỉ đặt cho vui thôi. Khách đặt xem cho vui chứ không đủ tiền nhận hàng có thể nói là lý do khó chập nhận nổi. Shipper bị bùng hàng chỉ vì khách đặt cho vui mồm. Shipper cũng phải méo mặt vì lý do khách đưa ra. Nhiều vị khách không những không lấy hàng mà còn dọa nạt shipper giao hàng. Khách đặt hàng nhưng bỗng dưng "mất trí nhớ". Ảnh: Tổng hợp