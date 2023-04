Mẹ bầu xúng xính váy áo cuối thai kỳ đẹp chẳng kém fashionista

Trong thời kỳ mang bầu, nhiều chị em phụ nữ thường mệt mỏi, nghén. Chính vì vậy, nhiều người không thể xúng xính trong những chiếc váy đủ phong cách như thời còn son sắc. Thế nhưng, bất chấp điều đó, một bà bầu ở Trung Quốc vẫn khiến nhiều người phải trầm trồ vì phong cách “tắc kè hoa”, biến hóa khôn lường. Mới đây, một mẹ bầu có tên là Lizzy ở Trung Quốc đã đăng tải loạt hình ảnh trong giai đoạn cuối cùng của thai kỳ của mình. Hình ảnh mẹ bầu với loạt váy áo ấn tượng khiến nhiều người trầm trồ bởi dù đang bụng bầu “vượt mặt” nhưng chị vẫn có thể tạo dáng hoàn hảo, hóa thân thành một mỹ nhân cực kỳ sành điệu. Cô mặc đủ loại phong cách, từ sành điệu, trẻ trung cho tới kiêu kỳ, quyến rũ. Trong bất kỳ bộ trang phục nào, cô cũng thể hiện thần thái đúng chuẩn của nó. Bên cạnh những bộ đồ bó sát, khoe trọn chiếc bụng bầu, Lizzy cũng rất chuộng những chiếc váy áo rộng rãi để có thể giấu bụng một cách hoàn hảo. Cô thường sử dụng những chiếc váy có độ co giãn nhất định, dáng xòe nhẹ cùng màu tối để trong bản thân thon gọn hơn. Những chiếc váy baby doll xinh xắn, giấu bụng đỉnh cao cũng là item yêu thích của cô. Ngoài ra, để có thể “hack dáng” khoe chân dài miên man, Lizzy thường sử dụng quần short, tất đùi hoặc những chiếc quần legging để tạo hiệu ứng kéo dài. Đặc biệt, dù đã sắp “vượt cạn” nhưng có thể thấy vóc dáng của Lizzy vẫn cực cân đối, chỉ trừ chiếc bụng to. Chân của Lizzy thon dài không tì vết, hoàn toàn không có dấu hiệu của việc phù nề do mang bầu. Không chỉ vậy, các đường nét trên gương mặt mẹ bầu này vẫn thon gọn, thanh tú, không hề có dấu hiệu tăng ký. Nhìn bộ ảnh của Lizzy, ai cũng nghĩ rằng cô chính là một fashionista chính hiệu. Trên trang cá nhân, mẹ bầu Lizzy cũng thường xuyên đăng các hình ảnh xuyên suốt thời gian mang bầu của mình. Có thể thấy, dù đang trong thời kỳ bầu bí mệt mỏi, vất vả nhưng cô vẫn luôn dành thời gian chăm sóc, yêu thương bản thân để luôn xuất hiện xinh đẹp nhất khi ra ngoài. Những hình ảnh này cũng là một kỷ niệm đẹp để cô có thể nhìn lại sau khi em bé chào đời. Không chỉ ở Trung Quốc, tại Việt Nam cũng có không ít mẹ bầu luôn rạng rỡ xinh đẹp, đặc biệt là những người nổi tiếng trong giới showbiz. Một trong số đó có thể kể tới Phanh Lee, nữ diễn viên xinh đẹp của nàng giải trí Việt.

Trong thời kỳ mang bầu, nhiều chị em phụ nữ thường mệt mỏi, nghén. Chính vì vậy, nhiều người không thể xúng xính trong những chiếc váy đủ phong cách như thời còn son sắc. Thế nhưng, bất chấp điều đó, một bà bầu ở Trung Quốc vẫn khiến nhiều người phải trầm trồ vì phong cách “tắc kè hoa”, biến hóa khôn lường. Mới đây, một mẹ bầu có tên là Lizzy ở Trung Quốc đã đăng tải loạt hình ảnh trong giai đoạn cuối cùng của thai kỳ của mình. Hình ảnh mẹ bầu với loạt váy áo ấn tượng khiến nhiều người trầm trồ bởi dù đang bụng bầu “vượt mặt” nhưng chị vẫn có thể tạo dáng hoàn hảo, hóa thân thành một mỹ nhân cực kỳ sành điệu. Cô mặc đủ loại phong cách, từ sành điệu, trẻ trung cho tới kiêu kỳ, quyến rũ. Trong bất kỳ bộ trang phục nào, cô cũng thể hiện thần thái đúng chuẩn của nó. Bên cạnh những bộ đồ bó sát, khoe trọn chiếc bụng bầu, Lizzy cũng rất chuộng những chiếc váy áo rộng rãi để có thể giấu bụng một cách hoàn hảo. Cô thường sử dụng những chiếc váy có độ co giãn nhất định, dáng xòe nhẹ cùng màu tối để trong bản thân thon gọn hơn. Những chiếc váy baby doll xinh xắn, giấu bụng đỉnh cao cũng là item yêu thích của cô. Ngoài ra, để có thể “hack dáng” khoe chân dài miên man, Lizzy thường sử dụng quần short, tất đùi hoặc những chiếc quần legging để tạo hiệu ứng kéo dài. Đặc biệt, dù đã sắp “vượt cạn” nhưng có thể thấy vóc dáng của Lizzy vẫn cực cân đối, chỉ trừ chiếc bụng to. Chân của Lizzy thon dài không tì vết, hoàn toàn không có dấu hiệu của việc phù nề do mang bầu. Không chỉ vậy, các đường nét trên gương mặt mẹ bầu này vẫn thon gọn, thanh tú, không hề có dấu hiệu tăng ký. Nhìn bộ ảnh của Lizzy, ai cũng nghĩ rằng cô chính là một fashionista chính hiệu. Trên trang cá nhân, mẹ bầu Lizzy cũng thường xuyên đăng các hình ảnh xuyên suốt thời gian mang bầu của mình. Có thể thấy, dù đang trong thời kỳ bầu bí mệt mỏi, vất vả nhưng cô vẫn luôn dành thời gian chăm sóc, yêu thương bản thân để luôn xuất hiện xinh đẹp nhất khi ra ngoài. Những hình ảnh này cũng là một kỷ niệm đẹp để cô có thể nhìn lại sau khi em bé chào đời. Không chỉ ở Trung Quốc, tại Việt Nam cũng có không ít mẹ bầu luôn rạng rỡ xinh đẹp, đặc biệt là những người nổi tiếng trong giới showbiz. Một trong số đó có thể kể tới Phanh Lee, nữ diễn viên xinh đẹp của nàng giải trí Việt.