MC nóng bỏng nhất đài K+ khoe dáng cực chuẩn trên sân golf

Thu Hoài vẫn được nhắc đến là một hot girl, mẫu ảnh, diễn viên và cũng là một MC, BTV quen thuộc của Kênh truyền hình K+ thuộc VTV. Ngoài đời, MC Thu Hoài sở hữu một gương mặt xinh đẹp và thân hình gợi cảm không thua kém gì một người mẫu chuyên nghiệp là nhờ cô có những bí quyết chăm sóc sắc vóc. Với Thu Hoài chơi Golf là một ví dụ để rèn luyện dáng đẹp. Người đẹp đến với Golf đã được hơn 1 năm nay. Theo chia sẻ của Thu Hoài, việc chọn Golf để chơi vì đây là môn thể thao mang lại cho cô cảm giác tích cực, gần gũi với thiên nhiên. "Mình không s‌ợ xấ‌u nên chẳng ngại chơi Golf, phơi nắng vài tiếng đồng hồ ngoài trời", nữ MC K+ nói. Thu Hoài quyến rũ trong các cú swing golf - cú đánh quan trọng bậc nhất của golf và mang lại cho người chơi nhiều sự phấn khích nhất. Cô nàng được thực hiện đúng kỹ thuật, đầu và phần cột sống cùng trụ thẳng, tay cầm gậy và hông xoay thành một vòng xoay. Tình yêu của nữ MC Thu Hoài cũng bất ngờ từ một buổi chơi golf. Cô kể ngay buổi đầu tập luyện, cô cùng bạn thân là diễn viên Phương Anh đã vào nhầm sân. Sự việc bắt đầu khi giám đốc điều hành của học viện đã hướng dẫn Thu Hoài vì không sắp xếp huấn luyện viên kịp cho sự nhầm lẫn trên. Đó chính là ngày khởi đầu cho chuyện tình yêu của cô và bạn trai. Chia sẻ trên Zing, Thu Hoài nói: "Anh ấy đi du học Mỹ từ nhỏ, đã có sự tự lập và chín chắn nên luôn là chỗ dựa vững chắc. Trong buổi chơi, anh cũng liên tục theo dõi và chỉnh về kỹ thuật cho người yêu... "Người yêu mình không phải đại gia, là người làm về giáo dục và mình cũng tự lập sẵn. Mình chưa từng chia sẻ câu chuyện tình yêu, cơ duyên gặp gỡ hay thăng trầm trong chuyện tình cảm với báo chí vì muốn giữ riêng chuyện riêng tư". Thu Hoài nói thêm. Dù bận rộn nhưng MC, BTV Thu Hoài luôn ý thức được rằng, không thể bỏ bê bản thân được nên vẫn thực hiện tập luyện thể dục thể thao mỗi ngày đều đặn. Bên cạnh đó, Thu Hoài quan niệm, muốn da đẹp bên ngoài thì bên trong phải được nuôi dưỡng cẩn thận. Nghĩa là tất cả những đồ ăn bạn đưa vào cơ thể của mình phải lành mạnh theo nguyên tắc “You are what you eat”. Mời quý độc giả xem video: MC Thu Hoai K+ vs Liverpool supporters - Nguồn: Youtube

Thu Hoài vẫn được nhắc đến là một hot girl, mẫu ảnh, diễn viên và cũng là một MC, BTV quen thuộc của Kênh truyền hình K+ thuộc VTV. Ngoài đời, MC Thu Hoài sở hữu một gương mặt xinh đẹp và thân hình gợi cảm không thua kém gì một người mẫu chuyên nghiệp là nhờ cô có những bí quyết chăm sóc sắc vóc. Với Thu Hoài chơi Golf là một ví dụ để rèn luyện dáng đẹp. Người đẹp đến với Golf đã được hơn 1 năm nay. Theo chia sẻ của Thu Hoài, việc chọn Golf để chơi vì đây là môn thể thao mang lại cho cô cảm giác tích cực, gần gũi với thiên nhiên. "Mình không s‌ợ xấ‌u nên chẳng ngại chơi Golf, phơi nắng vài tiếng đồng hồ ngoài trời", nữ MC K+ nói. Thu Hoài quyến rũ trong các cú swing golf - cú đánh quan trọng bậc nhất của golf và mang lại cho người chơi nhiều sự phấn khích nhất. Cô nàng được thực hiện đúng kỹ thuật, đầu và phần cột sống cùng trụ thẳng, tay cầm gậy và hông xoay thành một vòng xoay. Tình yêu của nữ MC Thu Hoài cũng bất ngờ từ một buổi chơi golf. Cô kể ngay buổi đầu tập luyện, cô cùng bạn thân là diễn viên Phương Anh đã vào nhầm sân. Sự việc bắt đầu khi giám đốc điều hành của học viện đã hướng dẫn Thu Hoài vì không sắp xếp huấn luyện viên kịp cho sự nhầm lẫn trên. Đó chính là ngày khởi đầu cho chuyện tình yêu của cô và bạn trai. Chia sẻ trên Zing, Thu Hoài nói: "Anh ấy đi du học Mỹ từ nhỏ, đã có sự tự lập và chín chắn nên luôn là chỗ dựa vững chắc. Trong buổi chơi, anh cũng liên tục theo dõi và chỉnh về kỹ thuật cho người yêu... "Người yêu mình không phải đại gia, là người làm về giáo dục và mình cũng tự lập sẵn. Mình chưa từng chia sẻ câu chuyện tình yêu, cơ duyên gặp gỡ hay thăng trầm trong chuyện tình cảm với báo chí vì muốn giữ riêng chuyện riêng tư". Thu Hoài nói thêm. Dù bận rộn nhưng MC, BTV Thu Hoài luôn ý thức được rằng, không thể bỏ bê bản thân được nên vẫn thực hiện tập luyện thể dục thể thao mỗi ngày đều đặn. Bên cạnh đó, Thu Hoài quan niệm, muốn da đẹp bên ngoài thì bên trong phải được nuôi dưỡng cẩn thận. Nghĩa là tất cả những đồ ăn bạn đưa vào cơ thể của mình phải lành mạnh theo nguyên tắc “You are what you eat”. Mời quý độc giả xem video: MC Thu Hoai K+ vs Liverpool supporters - Nguồn: Youtube