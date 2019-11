Lộ diện bạn trai đủ combo đẹp trai, tâm lý của MC Thu Hoài

Thu Hoài là một trong những MC được yêu thích nhất của truyền hình K+. Cô nàng từng nhiều lần góp mặt trong các bộ phim truyền hình như: "Ghét thì yêu thôi", "Mê cung",.... Thời gian gần đây, MC Thu Hoài thường xuyên chia sẻ hình ảnh ngọt ngào với người yêu trên trang cá nhân. Dù vậy cô nàng luôn lựa chọn góc chụp rất khoé, không hề để lộ chàng trai may mắn này. Không chỉ đăng tải hình ảnh, Thu Hoài còn hạnh phúc khoa rằng bạn trai là một người rất tâm lý, luôn giành xách đồ, không cho cô nàng cầm bất kỳ thứ gì. Nữ MC đài K+ cũng sử dụng ứng dụng story trên Instagram để khoe khéo người yêu. Cô nàng dành những từ ngữ có cánh để bày tỏ yêu thương như: "Someday, someone will walk into your life and make you realize why it never work out with anyone else" (Dịch: Một ngày, sẽ có ai đó bước vào cuộc đời và khiến bạn nhận ra nếu không phải là người ấy mà là một ai khác, cuộc đời sẽ không đẹp đến như vậy). Bạn trai Thu Hoài còn thường xuyên gửi tặng hoa, quà được cô nàng chia sẻ trên trang cá nhân. Sau khi tìm hiểu, cộng đồng mạng cho rằng bạn trai cô là Nguyễn Nghiêm Hoàng Nam, hiện đang là giám đốc điều hành một học viện golf lớn tại Hà Nội. Nguyễn Nghiêm Hoàng Nam từng là du học sinh tại Mỹ. Anh sở hữu vẻ ngoài bảnh bao. Trước đó trên trang cá nhân, Nguyễn Nghiêm Hoài Nam cũng từng chia sẻ clip Thu Hoài tập golf. Bên dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ sự tò mò về mối quan hệ của cả hai: "Chú khoe khéo người yêu à?, "Bác dâu đấy hả bác?"... Hiện tại, Thu Hoài chưa lên tiếng xác nhận thông tin trên bởi nữ MC cho biết cô không muốn bị quan tâm tới quá nhiều chuyện đời tư. Xem thêm clip: HongKong1 - Cover by Vũ Thu Hoài - Nguồn: Youtube

Thu Hoài là một trong những MC được yêu thích nhất của truyền hình K+. Cô nàng từng nhiều lần góp mặt trong các bộ phim truyền hình như: "Ghét thì yêu thôi", "Mê cung",.... Thời gian gần đây, MC Thu Hoài thường xuyên chia sẻ hình ảnh ngọt ngào với người yêu trên trang cá nhân. Dù vậy cô nàng luôn lựa chọn góc chụp rất khoé, không hề để lộ chàng trai may mắn này. Không chỉ đăng tải hình ảnh, Thu Hoài còn hạnh phúc khoa rằng bạn trai là một người rất tâm lý, luôn giành xách đồ, không cho cô nàng cầm bất kỳ thứ gì. Nữ MC đài K+ cũng sử dụng ứng dụng story trên Instagram để khoe khéo người yêu. Cô nàng dành những từ ngữ có cánh để bày tỏ yêu thương như: "Someday, someone will walk into your life and make you realize why it never work out with anyone else" (Dịch: Một ngày, sẽ có ai đó bước vào cuộc đời và khiến bạn nhận ra nếu không phải là người ấy mà là một ai khác, cuộc đời sẽ không đẹp đến như vậy). Bạn trai Thu Hoài còn thường xuyên gửi tặng hoa, quà được cô nàng chia sẻ trên trang cá nhân. Sau khi tìm hiểu, cộng đồng mạng cho rằng bạn trai cô là Nguyễn Nghiêm Hoàng Nam, hiện đang là giám đốc điều hành một học viện golf lớn tại Hà Nội. Nguyễn Nghiêm Hoàng Nam từng là du học sinh tại Mỹ. Anh sở hữu vẻ ngoài bảnh bao. Trước đó trên trang cá nhân, Nguyễn Nghiêm Hoài Nam cũng từng chia sẻ clip Thu Hoài tập golf. Bên dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ sự tò mò về mối quan hệ của cả hai: "Chú khoe khéo người yêu à?, "Bác dâu đấy hả bác?"... Hiện tại, Thu Hoài chưa lên tiếng xác nhận thông tin trên bởi nữ MC cho biết cô không muốn bị quan tâm tới quá nhiều chuyện đời tư. Xem thêm clip: HongKong1 - Cover by Vũ Thu Hoài - Nguồn: Youtube