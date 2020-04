Cách ly toàn xã hội, MC Thu Hoài quyết chơi lớn” xem dân mạng có trầm trồ

Sở hữu nhan sắc xinh đẹp và đa tài, MC Thu Hoài nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, công việc của cô đã phải tạm dừng để đảm bảo an toàn sức khỏe cho toàn xã hội. Rảnh rỗi vì nghỉ dịch, Thu Hoài quyết định F5 bản thân, thử một lần chơi lớn xem thiên hạ có trầm trồ. Những bức hình cô nàng selfie với mái tóc ngắn cũn, mới lạ khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Mặc dù trông cực lạ với kiểu tóc mới này nhưng nhan sắc của nữ MC Thu Hoài vẫn được người hâm mộ nhiệt tình khen ngợi. "Xinh quá, để tóc nào cũng xinh hết. Trước tóc dài thì dịu dàng giờ trông cá tính quá", "Đẹp lạ, nhìn không rời mắt được" - Dân mạng bình luận. Vốn quen thuộc với hình ảnh dịu dàng váy áo thướt tha, tóc dài dịu dàng nên quyết định cắt tóc của Thu Hoài khiến khá nhiều người bất ngờ. Tuy nhiên đây cũng được coi là màn "lột xác" thành công rực rỡ của cô nàng. "Không như lịch trình bận rộn trước đây, những ngày này khiến Hoài cũng sống chậm lại hơn. Nghĩ theo một cách tích cực thì mình có thời gian để chăm sóc bản thân và làm những điều trước đây mình chưa có cơ hội để làm, ví dụ như làm Vlog chẳng hạn. Giờ đây một ngày của mình thường dành nhiều thời gian để nấu ăn, và nghiên cứu về những vấn đề mà mình đang quan tâm" - Nữ MC thể thao của đài K+ chia sẻ trên báo chí. Mặc dù khá buồn và nhớ công việc nhưng nữ MC quê Tuyên Quang cho biết cách ly toàn xã hội là một việc nên làm để đảm bảo an toàn. Hiện tại, mọi chương trình cô nàng tham gia đều đã dừng ghi hình, cửa hàng thời trang riêng cũng đã tạm thời đóng cửa. Thu Hoài (sinh năm 1990) là nữ MC thể thao, diễn viên nổi tiếng. Sau nhiều năm độc thân, mới đây, cô nàng công khai bạn trai đại gia, hiện anh đang là giám đốc điều hành một học viện golf lớn tại Hà Nội. Tình bạn của Thu Hoài và Phanh Lee cũng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Hai cô nàng cùng xinh đẹp, tài giỏi và tự tin. Xem thêm clip: HongKong1 - Cover by Vũ Thu Hoài - Nguồn: Youtube

