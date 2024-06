Thiên thần nhí 4 tuổi đã đi đóng phim, hút lượng fan lớn

Quách Ngộ An (biệt danh An An) đang là cái tên được netizen xứ Trung nhắc nhiều gần đây, khi cô bé thủ vai con gái của Hoa Hồng (do Lưu Diệc Phi đảm nhận) trong phim "Câu chuyện Hoa Hồng". Cô bé được nhiều người ca ngợi "xứng danh là tiểu mỹ nhân", "chuẩn nhan sắc con gái Lưu Diệc Phi. An An sở hữu gương mặt tròn trĩnh, đáng yêu, đôi mắt to long lanh, khuôn miệng chúm chím xứng danh "mỹ nhân nhí". Cách nói chuyện lễ phép và rất trẻ thơ của cô bé trong phim thu hút mọi lứa tuổi khán giả. Nhiều người dự đoán trong tương lai ngôi sao nhí này sẽ trở thành một mỹ nhân của màn ảnh Hoa ngữ trong tương lai. Trên diễn đàn mạng cũng đang chia sẻ một câu chuyện hết sức đáng yêu của cô bé này. Thời điểm phim "câu chuyện Hoa Hồng" đóng máy, bé đã nhờ Lưu Diệc Phi và Lâm Canh Tân ký tên lên hơn 20 tấm ảnh để về chia cho bạn bè. Mọi biểu cảm của cô bé đều khiến tim người lớn tan chảy. An An cũng thường làm mẫu nhí cho một số nhãn hàng về đồ trẻ em. Tuy chỉ mới 4 tuổi nhưng cô bé đã tham gia 1 số phim truyền hình lớn. Thậm chí netizen Trung đã lập một nhóm fan của An An, thu hút hàng chục nghìn người tham gia. Rất nhiều người bày tỏ muốn có một cô công chúa xinh xắn như vậy. An An trong tạo hình công chúa Đại Đường. Hình ảnh thường ngày của sao nhí.

