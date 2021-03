Mặc váy ngược, Á hậu Huyền My khiến fan phì cười

Á hậu Huyền My xinh đẹp luôn xuất hiện trước công chúng với vẻ ngoài quyến rũ trong các bộ cánh chỉn chu. Nhưng sự cố vô tình mặc váy ngược xảy ra vừa đây của cô nàng khi đi đánh Golf thu hút sự chú ý của cư dân mạng vì pha mắc lỗi rất "đáng yêu" này. Đây là hình ảnh mặc chiếc váy ngược của Á hậu Huyền My với set đồ áo thun polo cùng kiểu váy mini skirt học sinh với gam màu xanh dương Thế nhưng đáng lẽ chiếc váy có dòng chữ kèm chiếc túi mini phải được mặc ở phía trước thì Huyền My vô tình để mặc ngược lại phía sau và phải chỉnh sửa lại Huyền My rất yêu thích bộ môn thể thao "quý tộc " Golf này và cô nàng thường xuyên đi đánh Golf trong suốt thời gian dài với những bộ cánh bắt mắt. Vốn là người luôn chỉn chu trong phong cách ăn mặc thế mà cô nàng Á hậu cũng như bao cô gái khác sẽ có một phút giây hớ hênh Thời trang thể thao của Huyền My với những bộ cánh thoải mái, trẻ trung không kém phần năng động. Trước đây, Huyền My không ít lần khiến dân mạng phải trầm trồ với phong cách thời trang của Á hậu Huyền My. Không chỉ có những buổi đánh tại sân chính, Huyền My còn chăm chỉ tập luyện để trau dồi kĩ thuật trên những sân tập. Ngoài những bức ảnh khoe kĩ thuật chơi Golf, Huyền My còn sở hữu phong thái thời trang khiến ai cũng phải chú ý. Huyền My khá đa dạng trên phong thái thời trang khi ra sân chơi Golf. Cùng ngắm nhìn thêm những bức ảnh trời trang đặc sắc của Á hậu Huyền My chơi Golf. Mời độc giả xem video: Trò chuyện cùng Á hậu Huyền My về Miss Grand International 2017 - Nguồn: VTV24

