Khoe ảnh trên sân Golf, Huyền My khoe chân dài "siêu thực"

Thời gian gần đây, thú vui chơi golf của dàn hot girl trở nên vô cùng sôi động. Bộ môn này nhận được sự quan tâm của nhiều mỹ nhân trong showbiz Việt. Trong số những hot girl chơi golf không thể không nhắc đến người đẹp Huyền My, cô nàng cũng là một tín đồ yêu thích của môn thể thao quý tộc này. Trên trang cá nhân, Á hậu Huyền My lại khiến người hâm mộ thán phục với trang phục chơi golf vừa toát ra bản chất lịch lãm của môn golf lại vừa tôn lên vóc dáng gợi cảm của người đẹp. Bên cạnh những lời khen cho kỹ năng chơi golf, người đẹp 9x còn nhận được lời tán dương vì phong cách thời trang cũng như vóc dáng của cô nàng. Ngay phía dưới bài đăng trong bộ thời trang chơi golf, Á hậu Huyền My nhận vô vàn lời khen từ fan. Với set đồ tông màu nâu đen điểm xuyến nơ, nhìn Huyền My như một nàng tiểu thư xinh xắn, yêu kiều. Chiếc váy ngắn đã làm nổi bật đôi chân thon dài cùng những đường nét quyến rũ của cơ thể của nàng Á hậu. Huyền My có lẽ là một trong những mỹ nhân Việt chăm chút nhất cho thời trang sân golf. Những set đồ mà Huyền My diện đến sân golf đều toát lên thần thái sang chảnh và đẳng cấp giống với tinh thần của bộ môn thể thao này. Trên trang cá nhân của mình, Á hậu Huyền My đã từng khoe những bức ảnh trên sân golf cực xinh đẹp. Không chỉ gây chú ý về nhan sắc trên sân, Huyền My còn tự tin trong kỹ thuật chơi golf của mình. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: Trò chuyện cùng Á hậu Huyền My về Miss Grand International 2017 - Nguồn: VTV24

