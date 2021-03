Em trai Á hậu Huyền My lên sóng, netizen dùng mỹ từ để khen

Với những ai là fan trung thành của Á hậu Huyền My hẳn sẽ biết cô có một cậu em trai vô cùng thân thiết tên là Nguyễn Việt Anh. Ngay từ khi còn bé, Việt Anh đã lẽo đẽo theo chị từ khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 2014 cho tới các sự kiện lớn nhỏ.Em trai Á hậu Huyền My sinh năm 2003, hiện đang học tại một trường quốc tế ở Hà Nội. Dù mới 18 tuổi thôi nhưng anh chàng đã cao trên 1m75. Dù cách nhau tới 8 tuổi nhưng Huyền My hết lòng thương em trai. Ngoài đưa nhau đi vi vu khắp các địa điểm du lịch trong và ngoài nước thì ở mỗi sự kiện, người đẹp họ Nguyễn cũng cho em trai theo cùng. Có ngoại hình cực bảnh nhưng trước đó Huyền My tiết lộ em trai không thích showzbiz cũng như không có ý định dấn thân vào con đường nghệ thuật như chị gái. Gương mặt nhỏ cùng sống mũi cao, nước da trắng và mái tóc xù khiến nhiều người liên tưởng Việt Anh với những hot boy Hàn Quốc. Trên trang cá nhân, em trai Á hậu Huyền My sở hữu lượng follower khủng nhờ thường xuyên đăng tải những bức hình cực "chất". Tuy được hội mê trai follow nhiệt tình là vậy nhưng Việt Anh khá hiếm khi update trang cá nhân. Nếu muốn ngắm em trai Á hậu Huyền My, một tip nhỏ cho các chị em đó là "quá cảnh" sang Facebook/ Instagram của bạn bè hay người thân của cậu bạn. Như mới đây này, sau thời gian ẩn thân, Việt Anh một lần nữa tái xuất trên Instagram của chị gái là Á hậu Hoa hậu Việt Nam 2014. Lâu lâu mới xuất hiện nhưng phong độ điển trai của Việt Anh thì không hề suy giảm, thậm chí còn có vẻ gia tăng cơ. Dù ngồi cạnh chị gái là người đẹp nổi tiếng nhưng Việt Anh chẳng có phần bị lu mờ mà thay vào đó là tỏa sáng rực rỡ. Mời độc giả xem video: Trò chuyện cùng Á hậu Huyền My về Miss Grand International 2017 - Nguồn: VTV24

