Mặc áo cờ đỏ sao vàng ngắn cũn nhảy nhót cực phản cảm

Một đoạn video ngắn hướng dẫn nhảy erobic của một số cô gái đã vấp phải nhiều luồng ý kiến tranh cãi. Theo đó, các cô gái này mặc áo croptop in hình cờ đỏ sao vàng, phối với chân váy và quần đùi ngắn. Nhiều người cho rằng việc mặc chiếc áo ngắn cũn cỡn như vậy, lại in hình cờ đỏ sao vàng thiêng liêng khiến hình ảnh Quốc kì không được thiêng liêng: "Ủa gì vậy, dù có thể hiện lòng yêu nước cũng có rất nhiều cách khác nhau, đâu cần cách này nhỉ", "chấm hỏi luôn đó, mặc thế này để chứng tỏ cái gì vậy", "không ngại hả trời". Tuy nhiên nhiều người lại bày tỏ việc mặc trang phục như vậy là hết sức bình thường: "Ủa mọi người có bị overthinking quá không vậy, mình thấy mặc thế này bình thường mà", "động tác của các bạn này cũng rất khỏe khoắn, năng động, không có gì phản cảm nên thấy cũng bình thường mà nhỉ". Hiện những hình ảnh của đoạn video được lan truyền rộng rãi trên MXH và vẫn thu hút lượng tương tác lớn. Cách đây ít năm, một số vũ công của một quán bar cũng từng biến tấu lá cờ đỏ sao vàng khi quấn ngang hông trong lúc trình diễn cũng vấp phải sự chỉ trích rất lớn từ cộng đồng. Trong các video và hình ảnh, xuất hiện nhiều vũ nữ mặc hở hang nhảy múa trong tiếng nhạc mạnh. Điều đáng nói là xung quanh bên dưới sàn diễn lại được trang trí bởi hàng loạt... cờ Tổ quốc và cờ Đảng! Một số người còn đội mũ kê-pi (hình dáng như mũ của lực lượng công an) khi nhảy múa. Các cô gái uốn éo, nhảy nhót. Sự việc cũng đã khiến rất nhiều người phẫn nộ . (Ảnh: Facebook)

