Loạt trai xinh gái đẹp “nổi như cồn” nhờ dạy học online

Cô giáo Minh Thu là cái tên nổi trội thời gian qua nhờ dạy học online môn Vật lý. Sở hữu vẻ xinh đẹp lại có chuyên môn về giảng dạy nên cô giáo Minh Thu luôn được cư dân mạng để ý. Trước khi nổi tiếng nhờ dạy học online trên MXH, Minh Thu từng tham gia giảng dạy ở một trường quốc tế. Hiện tại, lượng người theo dõi của Cô giáo Vật lý Minh Thu đang tăng chóng mặt. Sau cô giáo Minh Thu, cô giáo xinh đẹp có tên Thanh Nga cũng nổi đình đám sau buổi livestream dạy học môn Vật lý. Cô Trần Thanh Nga sinh năm 1998, tốt nghiệp Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) với điểm trung bình 3.2, xếp loại giỏi. Hiện, Nga là giáo viên Vật lý tại trường THPT Việt Nam - Ba Lan (Hà Nội). Nhiều người nhận xét Thanh Nga có cách truyền tải kiến thức độc đáo, mới lạ. Ngoại hình ưa nhìn cũng là điểm cộng giúp cô giáo sinh năm 1998 thu hút nhiều người xem. Do ảnh hưởng của COVID-19, việc dạy học trực tiếp bị ảnh hưởng, Thanh Nga đã chọn dạy học qua livestream để kiến thức tiếp cận với nhiều học sinh hơn. Nguyễn Hoàng Anh, sinh năm 1993 cũng là cô giáo gây chú ý nhờ dạy học online môn tiếng Nhật. Được biết, cô Hoàng Anh sinh năm trước đây từng học THPT Chu Văn An (Hà Nội), sau đó cô học Khoa Ngôn ngữ Nhật của Đại học Hà Nội rồi là trao đổi sinh tại trường ĐH Meijji, Nhật Bản. Nhiều diễn đàn học sinh sinh viên chia sẻ hình ảnh cô giáo Nguyễn Hoàng Anh sau buổi dạy học online. Cô giáo trẻ xinh đẹp chia sẻ mình có nhiều trải nghiệm thú vị chỉ sau vài ngày dạy học trực tuyến. Dành cho hội chị em đang cần một động lực to lớn để hứng thú hơn với việc học online mùa dịch đó là thầy giáo 9X điển trai dạy môn Toán. Phong cách giảng bài của thầy khá "gắt" nhưng góc nghiêng rồi chiếc cằm đẹp trai thế này thì hội chị em không có lý do để lười học. Được biết, thầy giáo điển trai này sở hữu cái tên khá đặc biệt: Nhữ Nguyễn Nguyên Trực (cựu Học viên trường Học viện Khoa học Quân sự). Không những sở hữu gương mặt hot boy và chiều cao ấn tượng, Nguyên Trực còn nổi tiếng trong trường với rất nhiều tài lẻ như: MC, mẫu ảnh, diễn xuất, dạy Toán và Tiếng Anh... Được biết, anh chàng từng lọt vào chung kết cuộc thi tài sắc dành cho sinh viên iMiss Thăng Long 2018. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Cô giáo Vật Lý “Gen Z” Minh Thu: Xinh như hotgirl, giảng bài hay còn chơi game đỉnh - Nguồn: YAN News

