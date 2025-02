Loạt nàng WAG Việt lên đồ đi lễ đầu năm

Tranh thủ những ngày đầu xuân, nhiều nàng WAGs Việt đã đi du xuân đến đền, chùa để cầu mong một năm mới nhiều may mắn, thuận lợi, thành công. Nhân dịp những chuyến đi đầu xuân năm mới này, các cô nàng đã check-in một vài tấm hình khiến netizen phải xuýt xoa về nhan sắc. Mới đây, Doãn Hải My - bã xã Đoàn Văn Hậu đã đăng tải bộ ảnh chụp tại đền Quán Thánh khiến dân tình xuýt xoa ngắm nhìn vì nhan sắc xinh đẹp. Cô nàng lựa chọn thiết kế pháp phục đơn giản, màu sắc nhã nhặn, kết hợp cùng kiểu tóc nhẹ nhàng, lối trang điểm thanh thoát. Đền Quán Thánh linh thiêng là một trong những Thăng Long tứ trấn, biểu tượng cho đời sống văn hóa tâm linh xứ Kinh Kỳ. Nhiều người dân Hà Nội vẫn luôn giữ thói quen đi lễ đền vào mỗi dịp đầu năm mới hoặc ngày rằm, mồng một hàng tháng. Ở Doãn Hải My được nhận xét mang nét đẹp người con gái Hà Thành với phong thái tiểu thư nhẹ nhàng, khí chất đầy học thức. Thực hiện bộ ảnh nhân dịp vãn chùa đầu năm, nàng WAG Chu Thanh Huyền - bà xã tiền đạo Quang Hải gây ấn tượng với vẻ ngoài truyền thống, nhẹ nhàng. Chu Thanh Huyền lựa chọn thiết kế áo dài với tone màu cam nhạt, được thêu họa tiết tỉ mỉ. Cô nàng sử dụng thiết kế dây cột tóc scrunchies cỡ đại tạo điểm nhấn cho tổng thể. Chu Thanh Huyền chọn vãn cảnh đầu xuân ở ngôi chùa nơi cô và Quang Hải từng thực hiện bộ ảnh cưới chấn động mạng xã hội. Cũng trong thiết kế áo dài, nàng WAG Ngô Tố Uyên - bà xã Thành Chung cũng khiến người theo dõi xuýt xoa khi đăng tải hình ảnh du xuân cách đây ít lâu. Trong thiết kế áo dài suông đỏ thắm, Tố Uyên khoe nhan sắc đằm thắm, ngọt ngào.

