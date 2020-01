Loạt hot girl “Mắt biếc” chịu khó khoe ảnh mặt mộc, ai là người khác nhất?

Nguyễn Trúc Anh (SN 1998, TP.HCM) gây chú ý khi vào vai Hà Lan của " Mắt biếc". Cô nàng được đánh giá là có nhan sắc đúng dịu dàng, khuôn mặt tròn phúc hậu và đặc biệt là đôi mắt to, mơ màng y như tên phim. Hiện, cô nàng đang là sinh viên ĐH Greenwich Việt Nam. Xinh đẹp tự nhiên vốn có nên Trúc Anh dù có trang điểm đậm hay nhạt đều cực thu hút. Cô nàng cũng không hề ngần ngại khoe ảnh chưa trang điểm trên mạng xã hội. Nhiều khán giả nhận xét rằng, mặt mộc của "hot girl Mắt biếc" không có quá nhiều sự khác biệt so với trên màn ảnh rộng bởi vào vai cô bé nhà quê từ những năm 90 nên cô nàng cũng không được trang điểm quá kỹ càng. Nước da mịn màng, trắng hồng, đôi mắt to cực kỳ thu hút của Trúc Anh vẫn không thay đổi dù không được trang điểm. Như thế này bảo sao mà cả Ngạn và Dũng đều say như điếu đổ. Nguyễn Lâm Thảo Tâm (SN 2000) gây ấn tượng khi vào vai cô Hồng si tình trong phim "Mắt biếc". Trước đó, cô nàng đã nổi tiếng trên mạng xã hội với biệt danh "hot girl IELTS" khi đạt 8.5 ngay từ lần thi đầu tiên cùng loạt thành tích cực khủng. Giống như "tình địch" Trúc Anh, Thảo Tâm cũng không ngại chia sẻ hình ảnh chưa trang điểm, đầu tóc rối bù lên mạng xã hội. Mặc dù mặt mộc không đến mức sắc sảo nhưng cô nàng cũng khiến người khác hết lòng ghen tỵ bởi nước da ít khuyết điểm mà không khác quá nhiều so với khi lên hình. Dù sở hữu nhan sắc vô cùng xinh đẹp, tự nhiên nhưng Thảo Tâm cho hay cô từng cảm thấy áp lực, tự ti về ngoại hình. Phải mất một thời gian khá dài cô mới bỏ ngoài tai được mọi chuyện, tập trung cho việc học. Đỗ Khánh Vân (SN 1995) vai Trà Long là diễn viên lớn tuổi nhất nhưng lại sở hữu nhan sắc trẻ trung, đóng vai nhỏ tuổi nhất trong "Mắt biếc". Cô nàng thu hút mọi ánh mắt bởi nụ cười tươi rói, má lúm sâu. Nói về mặt mộc thì Khánh Vân đoạt ngay ngôi vô địch vì chẳng thay đổi một chút nào dù khuôn mặt có son phấn hay không. Tấm ảnh thẻ của hot girl Đắk Lắk từng khiến cộng đồng mạng "chết đứng" vì quá xinh và trẻ như học sinh trung học, ngay cả ảnh thẻ cũng xinh thế này thì còn gì phải bàn cãi nữa? Làn da không khuyết điểm cùng mái tóc ngố khiến Khánh Vân hack tuổi cực đỉnh. Xem thêm clip: Nhan sắc đời thường của hai hot girl phim 'Mắt biếc' - Nguồn: Youtube

