Loạt “hot couple” ngành hàng không khiến ai nhìn cũng phải ghen tỵ

Cặp đôi Hà Trúc – Cơ trưởng Quang Đạt đã từng khiến cộng đồng mạng điên đảo một thời gian dài. Quang Đạt là anh chàng đã từng nổi đình đám trên MXH khi là cơ trưởng trẻ nhất Việt Nam, còn Hà Trúc - cô nàng travel blogger luôn gây sốt với những bức ảnh du lịch cực chất, cực nghệ. Đầu năm 2020, Hà Trúc và Quang Đạt đã công khai chuyện tình cảm và nhận được sự chúc phúc lẫn ghen tị của người hâm mộ. Hà Trúc và Quang Đạt hiện đang là cặp đôi cực hot trên MXH, đặc biệt là Instagram. Họ đích thị là đôi lứa xứng đôi khi thường xuyên dành cho nhau những khoảnh khắc ngọt ngào muốn rụng rời. Lên chức tiếp viên trưởng của Pacific Airlines khi mới 21 tuổi, Tống Khánh Linh (sinh năm 1998) là gái xinh đang nhận được rất nhiều sự quan tâm, chú ý. Đặc biệt, chuyện tình yêu trai tài gái sắc của Khánh Linh với phi công làm chung hãng đã khiến nhiều người ghen tị. Được biết, ban đầu cả hai không ưa nhau. Nhưng từ khi hình ảnh cô nàng mặc áo dài đi bay đã khiến chàng phi công liêu xiêu. Họ bắt đầu nhắn tin rồi qua vài lần hẹn hò đã chính thức trở thành một đôi. Thảo Ngọc hay còn có tên thân mật khác là Mèo - được nhiều người biết tới là cô em gái út xinh đẹp của nam ca sĩ Quang Vinh. Cô nàng từng nhận được nhiều sự quan tâm khi sở hữu nhan sắc không thua kém bất cứ hot girl nào. Cuộc hôn nhân của hot girl này với Cơ trưởng Lê Đăng Ninh đã nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý của cộng đồng. Được biết, Thảo Ngọc và chồng đã có 7 năm yêu đương mặn nồng trước khi kết hôn. Hiện tại, họ đã có một em bé với nickname là Chaiko. Lướt qua một vòng trang cá nhân của Thảo Ngọc, ai cũng sẽ "phát hờn" với cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc cùng những chuyến du lịch sang chảnh. Hà Duy và Âu Hà My cũng là cặp đôi ngành hàng không đáng chú ý. Anh chàng này không theo đuổi sự nghiệp diễn xuất như thuở bé, mà anh đang làm phi công, hiện là cơ phó của một hãng hàng không nổi tiếng của Việt Nam. Hà Duy từng tổ chức lễ dạm ngõ với bạn gái xinh đẹp là Âu Hà My – giảng viên của trường ĐH Ngoại ngữ Hà Nội vào tháng 5/2018. Tuy nhiên, cặp đôi này bất ngờ huỷ hôn không rõ lí do khiến nhiều người choáng váng. Hiện tại, người đẹp Âu Hà My đã lên xe hoa với chồng mới ,trong khi Hà Duy kín tiếng và không chia sẻ thêm về chuyện tình cảm hậu chuyện huỷ hôn. Mời quý độc giả đón xem thêm video Cơ trưởng từ chối bay vì…nữ cơ phó - Nguồn: KÊNH VTC1

