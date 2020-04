Cởi bỏ đồng phục, nữ tiếp viên hàng không 9X hút hồn dân tình

Không thể phủ nhận rằng tiếp viên hàng không luôn là những người có sức hút rất lớn. Đặc thù nghề nghiệp yêu cầu họ có một ngoại hình nổi bật, ấn tượng. Điển hình như cô gái có tên Tôn Nữ Nam Phương - hiện đang là tiếp viên của Vietnam Airlines. Tôn Nữ Nam Phương từng được nhiều người chú ý khi những bức ảnh trong bộ đồng phục nữ tiếp viên hàng không của cô nàng này được đăng tải cuối năm 2018. Cô nàng này từng là một cựu sinh viên của trường ĐH Bách Khoa Đà Nẵng và có một thời gian làm kiến trúc sư trước khi bén duyên với nghề hàng không. Dù là con nhà nòi trong gia đình có truyền thống trong ngành kiến trúc nhưng thích tự do và khám phá những vùng đất mới, Nam Phương đã tham gia thi tuyển tiếp viên hàng không và may mắn trúng tuyển. Sau khi nổi tiếng, Nam Phương ít xuất hiện trên MXH, chỉ mới đây thôi cô nàng mới cho đăng tải những bức ảnh khoe cuộc sống đời thường của mình. Nam Phương sở hữu full combo những điều mà bất kì cô gái nào cũng ao ước: Vẻ ngoài xinh đẹp, tình yêu lãng mạn cùng những chuyến du lịch sang chảnh không thua kém gì hội con nhà giàu. Nam Phương sở hữu khuôn mặt nền nã, dịu dàng với những đường nét hài hòa. Đây cũng là điểm nhấn khiến nữ tiếp viên hàng không 9X này được thu hút hơn cả. Trước đây, Nam Phương còn từng đạt giải Á Khôi Sinh Viên Thanh Lịch khối Đại Học Đà Nẵng vào năm 2018. Chia sẻ về công việc tiếp viên hàng không, Nam Phương cho biết nghề này cho phép cô đi nhiều nơi với nhiều trải nghiệm thú vị. Bạn trai của Nam Phương cũng là tiếp viên hàng không và cặp đôi này đã "phải lòng" nhau khi đi quay một clip hướng dẫn an toàn bay cho hãng. Nam Phương và bạn trai được đánh giá là giá đẹp đôi. Cả hai còn có chung sở thích là du lịch, nhiếp ảnh và âm nhạc. Nam Phương đã đặt chân đến rất nhiều quốc gia bao gồm châu Âu, Anh, Úc, Nga, Nhật, Hàn, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Bali... Mời quý độc giả xem video: 3 nữ tiếp viên hàng không Việt Nam xinh đẹp quá gợi cảm khi rời đồng phục bay - Nguồn: Youtube

Không thể phủ nhận rằng tiếp viên hàng không luôn là những người có sức hút rất lớn. Đặc thù nghề nghiệp yêu cầu họ có một ngoại hình nổi bật, ấn tượng. Điển hình như cô gái có tên Tôn Nữ Nam Phương - hiện đang là tiếp viên của Vietnam Airlines. Tôn Nữ Nam Phương từng được nhiều người chú ý khi những bức ảnh trong bộ đồng phục nữ tiếp viên hàng không của cô nàng này được đăng tải cuối năm 2018. Cô nàng này từng là một cựu sinh viên của trường ĐH Bách Khoa Đà Nẵng và có một thời gian làm kiến trúc sư trước khi bén duyên với nghề hàng không. Dù là con nhà nòi trong gia đình có truyền thống trong ngành kiến trúc nhưng thích tự do và khám phá những vùng đất mới, Nam Phương đã tham gia thi tuyển tiếp viên hàng không và may mắn trúng tuyển. Sau khi nổi tiếng, Nam Phương ít xuất hiện trên MXH, chỉ mới đây thôi cô nàng mới cho đăng tải những bức ảnh khoe cuộc sống đời thường của mình. Nam Phương sở hữu full combo những điều mà bất kì cô gái nào cũng ao ước: Vẻ ngoài xinh đẹp, tình yêu lãng mạn cùng những chuyến du lịch sang chảnh không thua kém gì hội con nhà giàu. Nam Phương sở hữu khuôn mặt nền nã, dịu dàng với những đường nét hài hòa. Đây cũng là điểm nhấn khiến nữ tiếp viên hàng không 9X này được thu hút hơn cả. Trước đây, Nam Phương còn từng đạt giải Á Khôi Sinh Viên Thanh Lịch khối Đại Học Đà Nẵng vào năm 2018. Chia sẻ về công việc tiếp viên hàng không, Nam Phương cho biết nghề này cho phép cô đi nhiều nơi với nhiều trải nghiệm thú vị. Bạn trai của Nam Phương cũng là tiếp viên hàng không và cặp đôi này đã "phải lòng" nhau khi đi quay một clip hướng dẫn an toàn bay cho hãng. Nam Phương và bạn trai được đánh giá là giá đẹp đôi. Cả hai còn có chung sở thích là du lịch, nhiếp ảnh và âm nhạc. Nam Phương đã đặt chân đến rất nhiều quốc gia bao gồm châu Âu, Anh, Úc, Nga, Nhật, Hàn, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Bali... Mời quý độc giả xem video: 3 nữ tiếp viên hàng không Việt Nam xinh đẹp quá gợi cảm khi rời đồng phục bay - Nguồn: Youtube