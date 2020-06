Lộ nhan sắc thật, dàn hot girl Instagram nợ fan một lời xin lỗi

Thời gian qua, các hot girl Instagram xuất hiện như "nấm sau mưa" khiến kho siêu tầm nhưng gương mặt đẹp trên MXH của dân mạng được bổ sung thêm đáng kể. Các hot girl xuất hiện trên Instagram đều sở hữu điểm là vô cùng xinh đẹp hút mắt người nhìn ngay từ giây phút đầu tiên. Tuy nhiên, chớ tin vào nhan sắc qua mạng bởi từng có vô vàn những bài học về việc ảnh trên mạng khác đời thực rất nhiều và các hot girl mạng xã hội cũng không nằm ngoài sự thật phũ phàng này. Đúng là cẩn thận chẳng thừa, mới đây dân mạng đã có một bài đăng "bóc" nhan sắc thật của những hot girl mạng để lộ nhan sắc thật. Ngay sau khi đăng tải những bức ảnh so sánh ảnh ảo và thật ngay lập tức thu hút sự chú ý. Cụ thể, trong những bức ảnh mới đăng tải, dân tình đã ghép ảnh trên Instagram của những cô gái này với nhan sắc thật của họ khi xuất hiện trên sóng truyền hình để so sánh. Có thể thấy điểm chung của những hot girl mạng này là họ đều ít nhiều trông tròn trịa hơn trong ảnh. Điều này cũng dễ giải thích là khi chụp ảnh, ai chẳng muốn căn góc để giấu đi hết khuyết điểm và trông thon thả nhất có thể. Một vài cô nàng được khen là vẫn rất xinh xắn, đáng yêu trong ảnh nhan sắc thật. Tuy nhiên, có người thì chỉnh ảnh quá lố đến nỗi khó lòng mà khi xuất hiện trên sóng truyền hình họ khiến dân tình rời vào cảm giác "một cú lừa". Ảnh sống ảo trên MXH của con gái chỉ nên tin tầm 50-60%. Bởi trong thời đại này một tấm ảnh khi được up lên chắc chắn luôn phải được chỉnh sửa qua 7749 lớp fillter từ bóp mặt, cà da, kéo chân cho đến ti tỉ những thao tác khác. Đồng ý là ai cũng muốn mình xinh đẹp nhất có thể trong ảnh. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp quá lố khiến người qua ngã ngửa khi gặp ngoài đời điển hình như những hot girl mạng dưới đây. "Các loại app chỉnh ảnh bây giờ đều bóp nhỏ mặt, phóng to mắt, kéo chân dài mà. Dàn hot girl này nợ fan 1 lời xin lỗi" hay "Bây giờ muốn làm hot girl trên MXH dễ lắm, chỉ cần biết chỉnh ảnh thật đỉnh thôi." là những bình luận mà dân mạng để lại dưới bài đăng tổng hợp mới đây. Tại Việt Nam, cách đây chưa lâu hot girl "bắp cần bơ" Trần Thanh Tâm cũng từng bị tố khi ảnh mạng khác với thật. Trần Thanh Tâm để lộ nhan sắc khác xa với những gì đăng trên Tiktok khi tham gia một dự án âm nhạc với streamer nổi tiếng Viruss. Mời quý độc giả xem video: Top 10 hot girl Việt Nam nổi tiếng nhất trên Instagram 2018 - Nguồn: Youtube

