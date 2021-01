Lộ nhan sắc ngày cưới, bà xã "Tư Dũng" bị nghi photoshop quá đà

Sau đám cưới ở Hà Tĩnh, vào ngày 8/1 mới đây, Trung vệ Bùi Tiến Dũng và bà xã Khánh Linh hạnh phúc tổ chức đám cưới tại Bắc Ninh – quê nhà của cô dâu. Không gian cưới cũng được trang hoàng lộng lẫy, lung linh như lâu đài cổ tích. Có thể thấy dù tổ chức đến 3 đám cưới ở 3 nơi khác nhau nhưng Bùi Tiến Dũng và Khánh Linh vẫn chuẩn bị một cách chu đáo, hoành tráng nhất cho ngày trọng đại trong đời. Giống như nhiều đám cưới của các cầu thủ nổi tiếng, trong ngày vui của Bùi Tiến Dũng nàng WAG Khánh Linh là nhân vật tiếp theo bị rơi vào tầm ngắm soi nhan sắc. Trong bức ảnh mới nhất được đăng tải trên MXH, cư dân mạng phát hiện ra vòng eo của Khánh Linh có lạm dụng phần mềm chỉnh sửa để trở nên thon gọn hơn. Ảnh: Linh Nga Bridal So sánh giữa hai bức ảnh được đăng tải lên MXH và ảnh đời thực thì có thể thấy rõ sự khác nhau. Khi không qua app chỉnh ảnh nào thì bà xã Tư Dũng cũng bị "dìm" ít nhiều, chẳng hạn như khoảnh khắc để lộ phần cánh tay khá to hay vòng eo không được thon gọn. Bên cạnh đó có không ít ý kiến cho rằng trong những tấm ảnh đã qua chỉnh sửa thì bà xã Tư Dũng trông vẫn "ảo" hơn một chút, gương mặt thon gọn hơn ở ngoài. Có thể thấy qua ống kính cam thường, Khánh Linh vẫn giữ được vẻ xinh xắn nhờ lối makeup nhẹ nhàng cùng làn da không tì vết. Tuy vậy, nhan sắc của bà mẹ một con trong hôn lễ vẫn được cộng đồng mạng đánh giá cao. Khánh Linh sở hữu một gương mặt mịn màng, đôi mắt to tròn cùng nụ cười duyên dáng. Sau khi sinh Sushi, nàng Wags trông còn xinh đẹp hơn vạn phần. Ảnh: Tổng hợp Internet Mời quý độc giả đón xem thêm video: Trung vệ Bùi Tiến Dũng làm gì tại nhà khi nghỉ dịch? - Nguồn: VTV24

Sau đám cưới ở Hà Tĩnh, vào ngày 8/1 mới đây, Trung vệ Bùi Tiến Dũng và bà xã Khánh Linh hạnh phúc tổ chức đám cưới tại Bắc Ninh – quê nhà của cô dâu. Không gian cưới cũng được trang hoàng lộng lẫy, lung linh như lâu đài cổ tích. Có thể thấy dù tổ chức đến 3 đám cưới ở 3 nơi khác nhau nhưng Bùi Tiến Dũng và Khánh Linh vẫn chuẩn bị một cách chu đáo, hoành tráng nhất cho ngày trọng đại trong đời. Giống như nhiều đám cưới của các cầu thủ nổi tiếng, trong ngày vui của Bùi Tiến Dũng nàng WAG Khánh Linh là nhân vật tiếp theo bị rơi vào tầm ngắm soi nhan sắc. Trong bức ảnh mới nhất được đăng tải trên MXH, cư dân mạng phát hiện ra vòng eo của Khánh Linh có lạm dụng phần mềm chỉnh sửa để trở nên thon gọn hơn. Ảnh: Linh Nga Bridal So sánh giữa hai bức ảnh được đăng tải lên MXH và ảnh đời thực thì có thể thấy rõ sự khác nhau. Khi không qua app chỉnh ảnh nào thì bà xã Tư Dũng cũng bị "dìm" ít nhiều, chẳng hạn như khoảnh khắc để lộ phần cánh tay khá to hay vòng eo không được thon gọn. Bên cạnh đó có không ít ý kiến cho rằng trong những tấm ảnh đã qua chỉnh sửa thì bà xã Tư Dũng trông vẫn "ảo" hơn một chút, gương mặt thon gọn hơn ở ngoài. Có thể thấy qua ống kính cam thường, Khánh Linh vẫn giữ được vẻ xinh xắn nhờ lối makeup nhẹ nhàng cùng làn da không tì vết. Tuy vậy, nhan sắc của bà mẹ một con trong hôn lễ vẫn được cộng đồng mạng đánh giá cao. Khánh Linh sở hữu một gương mặt mịn màng, đôi mắt to tròn cùng nụ cười duyên dáng. Sau khi sinh Sushi, nàng Wags trông còn xinh đẹp hơn vạn phần. Ảnh: Tổng hợp Internet Mời quý độc giả đón xem thêm video: Trung vệ Bùi Tiến Dũng làm gì tại nhà khi nghỉ dịch? - Nguồn: VTV24