Lộ nhan sắc "mẹ vợ tương lai" của Đoàn Văn Hậu, netizen trầm trồ

Trong chùm ảnh mới được hai mẹ con Doãn Hải My đăng tải, dù cô Mai Doan (mẹ Hải My) chỉ mặc quần jean mix cùng áo sơ mi cổ tàu đơn giản, nhưng vẫn được mọi người khen tới tấp nhờ thần thái trẻ trung và vóc dáng thon gọn như người mẫu. Bên cạnh đó, cách lựa chọn phụ kiện thông minh, gồm túi xách tote cỡ vừa và mắt kính đen sành điệu cũng góp phần giúp “nâng tầm” nhan sắc cho "mẹ vợ tương lai" của Đoàn Văn Hậu. Ở phần bình luận bên dưới bài đăng, rất nhiều dân mạng đã bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với mẹ của Doãn Hải My. Bởi việc duy trì được vóc dáng thon thả cùng vẻ ngoài trẻ trung, tươi tắn như cô Mai Doan ở độ tuổi U50 là điều không hề dễ dàng. Bên cạnh đó, nhiều người còn đùa rằng việc có một người mẹ “cực phẩm” như thế thì Doãn Hải My muốn xấu cũng không được. Theo những chia sẻ trên mạng xã hội, sở dĩ “mẹ vợ tương lai” của Đoàn Văn Hậu sở hữu vóc dáng săn chắc, thon thả như vậy là nhờ duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh. Đặc biệt cô Mai Doan rất chăm luyện tập thể dục thể thao, nhất là bộ môn yoga bay. Cộng thêm việc ưu tiên phong cách ăn mặc sang trọng, thời thượng, nên mẹ Doãn Hải My lúc nào cũng xuất hiện với vẻ ngoài trẻ hơn tuổi thật rất nhiều. Doãn Hải My (sinh năm 2001) được nhiều người biết đến khi trở thành Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020. Không chỉ xinh đẹp, Hải My còn rất tài năng khi sở hữu bảng thành tích học tập đáng nể và có nhiều tài lẻ như vẽ, ca hát, chơi đàn. Tên tuổi của Doãn Hải My càng trở nên nổi tiếng khi chuyện tình cảm giữa cô và cầu thủ Đoàn Văn Hậu được công khai trên mặt báo. Dù khá kín tiếng trong chuyện yêu đương, thế nhưng gần đây cặp đôi trẻ cũng đã thoải mái hơn trước, họ thường xuyên được bắt gặp đang đi mua sắm hoặc sánh đôi đến đám cưới của bạn bè. Hải My còn tỏ ra rất thân thiết với bố mẹ Đoàn Văn Hậu và thường xuyên đến sân cổ vũ bạn trai thi đấu.

