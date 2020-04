Lộ mặt thật, dàn "hot girl khẩu trang" khiến dân tình ngã ngửa vì nhan sắc

Moon Ji-ae, cô gái đến từ Hàn Quốc được dân mạng đặt cho biết danh " hot girl khẩu trang" nhờ khoảng khắc che kín mặt nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp. Mặc dù chiếc khẩu trang che đi một nửa khuôn mặt nhưng cộng đồng mạng vẫn nhận ra bên dưới lớp vải là một khuôn mặt thanh tú, thu hút. Moon Ji-ae sở hữu nhan sắc vô cùng xinh đẹp với đôi mắt to, mặt V-line đúng chuẩn hot girl và nước da trắng sáng, mịn màn chuẩn "thương hiệu" gái Hàn. Trang cá nhân của "hot girl khẩu trang" Hàn Quốc hiện sở hữu hơn 220.000 lượt theo dõi. Để sở hữu một thân hình đẹp, Moon Ji-ae duy trì luyện tập Pilates hàng ngày. Đây là môn thể thao có khả năng "đốt cháy" mỡ thừa cùng lúc tại nhiều vị trí, đặc biệt là mỡ bụng. Trên trang cá nhân, hot girl thường xuyên khoe ảnh trong lúc luyện tập khiến ai nấy đều phải trầm trồ vì thân hình quá nuột nà, vòng nào ra vòng nấy của cô. Cũng giống như Moon Ji-ae, Amanda Seet, một người mẫu có tiếng tại Malaysia cũng nổi tiếng hơn rất nhiều nhờ loạt ảnh đeo khẩu trang. Amanda Seet sở hữu khuôn mặt cực tây với đôi mắt to, mũi cao vút và hàng mi cong vút. Mái tóc dài, vàng cũng góp phần tôn thêm vẻ đẹp như con lai của cô nàng. Không chỉ có vậy, nữ người mẫu Malaysia còn sở hữu thân hình bốc lửa, đặc biệt là vòng 1 "đồ sộ" thu hút sự chú ý của người đối diện. Thế nhưng, nhiều người lại cho rằng nhan sắc của Amanda Seet không tự nhiên, có nét thô cứng do quá lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ. Phần ngực của cô nàng cũng được cho là to quá khổ so với thân hình chung. Mẫu nữ người Malaysia được nhận xét là sở hữu nhan sắc giống với nữ diễn viên đình đám Trung Quốc, Angela Baby. Trang Instagram của cô nàng có hơn 430.000 lượt theo dõi với người hâm mộ đến từ khắp nơi trên thế giới. Mời quý độc giả xem thêm clip: Ninh Dương Lan Ngọc vẫn xinh đẹp khi đeo khẩu trang đi cinetour Gái Già Lắm Chiêu 3 - Nguồn: Youtube

Moon Ji-ae, cô gái đến từ Hàn Quốc được dân mạng đặt cho biết danh " hot girl khẩu trang" nhờ khoảng khắc che kín mặt nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp. Mặc dù chiếc khẩu trang che đi một nửa khuôn mặt nhưng cộng đồng mạng vẫn nhận ra bên dưới lớp vải là một khuôn mặt thanh tú, thu hút. Moon Ji-ae sở hữu nhan sắc vô cùng xinh đẹp với đôi mắt to, mặt V-line đúng chuẩn hot girl và nước da trắng sáng, mịn màn chuẩn "thương hiệu" gái Hàn. Trang cá nhân của "hot girl khẩu trang" Hàn Quốc hiện sở hữu hơn 220.000 lượt theo dõi. Để sở hữu một thân hình đẹp, Moon Ji-ae duy trì luyện tập Pilates hàng ngày. Đây là môn thể thao có khả năng "đốt cháy" mỡ thừa cùng lúc tại nhiều vị trí, đặc biệt là mỡ bụng. Trên trang cá nhân, hot girl thường xuyên khoe ảnh trong lúc luyện tập khiến ai nấy đều phải trầm trồ vì thân hình quá nuột nà, vòng nào ra vòng nấy của cô. Cũng giống như Moon Ji-ae, Amanda Seet, một người mẫu có tiếng tại Malaysia cũng nổi tiếng hơn rất nhiều nhờ loạt ảnh đeo khẩu trang. Amanda Seet sở hữu khuôn mặt cực tây với đôi mắt to, mũi cao vút và hàng mi cong vút. Mái tóc dài, vàng cũng góp phần tôn thêm vẻ đẹp như con lai của cô nàng. Không chỉ có vậy, nữ người mẫu Malaysia còn sở hữu thân hình bốc lửa, đặc biệt là vòng 1 "đồ sộ" thu hút sự chú ý của người đối diện. Thế nhưng, nhiều người lại cho rằng nhan sắc của Amanda Seet không tự nhiên, có nét thô cứng do quá lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ. Phần ngực của cô nàng cũng được cho là to quá khổ so với thân hình chung. Mẫu nữ người Malaysia được nhận xét là sở hữu nhan sắc giống với nữ diễn viên đình đám Trung Quốc, Angela Baby. Trang Instagram của cô nàng có hơn 430.000 lượt theo dõi với người hâm mộ đến từ khắp nơi trên thế giới. Mời quý độc giả xem thêm clip: Ninh Dương Lan Ngọc vẫn xinh đẹp khi đeo khẩu trang đi cinetour Gái Già Lắm Chiêu 3 - Nguồn: Youtube