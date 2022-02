Lộ ảnh thời “trẻ trâu”, gái xinh Rap Việt làm netizen không tin nổi

Từ sau khoảnh khắc cầm bảng trong Rap Việt mùa 2, Bùi Thảo Ly bất ngờ nổi tiếng nhờ nhan sắc nổi bật. Ngoài ra, vẻ ngoài của Bùi Thảo Ly được cư dân mạng nhận xét như "bản sao" của Lisa (BLACKPINK) nên cô càng được chú ý nhiều hơn. Mới đây, loạt hình ảnh quá khứ của gái xinh Rap Việt bất ngờ bị đào lại làm nhiều người bất ngờ khi thấy nhan sắc của cô có nét khác biệt so với hiện tại. Đáng chú ý nhất là chiếc mũi của nữ TikToker nhiều năm về trước không cao và thon gọn như bây giờ. Ảnh thời "trẻ trâu" của Bùi Thảo Ly được nhận xét quá khác so với nhan sắc hiện tại. Netizen suýt thì chẳng nhìn ra đây là "bản sao" Lisa (BLACKPINK) đang nổi đình đám MXH. So với bây giờ Bùi Thảo Ly quả thực đã có màn "lột xác" ngoạn mục về nhan sắc. Cách đây không lâu Thảo Ly bị mang ra bàn tán vì khác với lúc lung linh trên TikTok khi xuất hiện trên chương trình Chọn Ai Đây. Bùi Thảo Ly lúc đó đón nhận hàng tá chỉ trích vì nhan sắc khác biệt so với loạt clip triệu view tự đăng tải trên MXH TikTok. Nhận về nhiều nhận xét tranh cãi từ cư dân mạng, Thảo Ly đã lên tiếng về scandal nhan sắc của mình. Cụ thể, cô đã đăng tải một đoạn clip tổng hợp nhan sắc của mình khi xuất hiện trong hàng loạt các chương trình đã tham gia trước đây và tuyên bố sẽ "bật" lại những ai chửi mình. Cô nàng đang quyết tâm bảo vệ đến cùng danh dự của mình trước những lời chê bai đến từ cộng đồng mạng. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Nhan sắc 2 hot girl Tik Tok khuấy đảo mạng xã hội: Ai nóng bỏng hơn? - Nguồn: Saostar

