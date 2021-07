Lộ ảnh thời đi học, cô giáo Minh Thu khiến học trò kinh ngạc

Cô giáo Minh Thu, sinh năm 1997, đang sống tại TP Vinh, Nghệ An trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội sau những clip livestream dạy học môn Vật lý. Không chỉ thu hút học sinh với cách dạy thú vị, cô giáo Vật lý Minh Thu còn gây thương nhớ netizen khi sở hữu nhan sắc xinh xắn, đáng yêu. Mới đây, cư dân mạng bất ngờ "đào" lại hình ảnh thời còn đi học của cô giáo Vật Lý 9x này. Thời đó, các đường nét khuôn mặt của cô nàng chưa được rõ ràng như bây giờ. So sánh với thời điểm hiện tại, Minh Thu thực sự khiến nhiều người bất ngờ về nhan sắc bởi hình ảnh quá khác nhau. Thời còn đi học cô nàng để tóc mái dày, da cũng hơi ngăm đen, cư dân mạng phải thốt lên: "Cô giáo quả có pha dậy thì thành công" sau khi chứng kiến màn "lột xác" này. Sau khi nổi tiếng, Minh Thu vướng vào không ít lùm xùm, điểm hình nhất là tin đồn rằng cô chưa tốt nghiệp Đại học. Đứng trước nghi vấn trên, Minh Thu đã lên tiếng khẳng định thẳng thắn cho biết mình chưa tốt nghiệp ĐH Sư phạm, cô cũng chưa từng nói rằng mình đã tốt nghiệp trên các phương tiện truyền thông. Minh Thu đã dạy học ngay từ khi còn là sinh viên nên đã đầy đủ kinh nghiệm và kiến thức để giảng dạy, đủ chuyên môn sư phạm để đứng lớp. Minh Thu từng học lớp chuyên Vật lý tại Trường THPT Chuyên Đại học Vinh, Nghệ An và nhiều lần đứng top lớp, top trường. Hiện tại, lượng người theo dõi của Cô giáo Vật lý Minh Thu đang tăng chóng mặt, fanpage đã sở hữu hơn 600 ngàn lượt theo dõi. Những buổi livestream dạy học Vật lý của Minh Thu thu hút hàng chục ngàn lượt xem cùng lúc. Minh Thu có sở thích xem Youtuber về làm đẹp và đời sống, theo dõi livestream, trang trí nhà cửa, chăm sóc thú cưng. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Cô giáo Vật Lý “Gen Z” Minh Thu: Xinh như hotgirl, giảng bài hay còn chơi game đỉnh - Nguồn: YAN News

