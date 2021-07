Xôn xao thông tin cô giáo Minh Thu chưa tốt nghiệp đại học

Cô giáo Minh Thu, sinh năm 1997, đang sống tại TP Vinh, Nghệ An trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội sau những clip livestream dạy học môn Vật lý. Sau nổi tiếng, cô giáo Vật lý Minh Thu đã nhận về cả trăm nghìn lượt like trên fanpage và trang cá nhân, được gọi tên ở khắp mọi nơi. Tuy nhiên mới đây, cô giáo Vật lý bất ngờ vướng vào tin đồn rằng cô chưa tốt nghiệp Đại hoc. Đứng trước nghi vấn trên, Minh Thu đã lên tiếng khẳng định thẳng thắn cho biết mình chưa tốt nghiệp ĐH Sư phạm, cô cũng chưa từng nói rằng mình đã tốt nghiệp trên các phương tiện truyền thông. Nguyên nhân Minh Thu chưa tốt nghiệp là do quên đăng ký tín chỉ môn học, phải chờ mở lớp để học và thi. Đồng thời, Minh Thu cũng cho biết thêm cô đã dạy học ngay từ khi còn là sinh viên nên đã đầy đủ kinh nghiệm và kiến thức để giảng dạy, đủ chuyên môn sư phạm để đứng lớp. Được biết, Minh Thu từng học lớp chuyên Vật lý tại Trường THPT Chuyên Đại học Vinh, Nghệ An và nhiều lần đứng top lớp, top trường. Cô tiết lộ từ nhỏ đã rất yêu thích các môn đòi hỏi tư duy logic và quyết tâm theo đuổi. Khi theo học ngành Sư phạm Vật lý của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, cô tham gia nhiều hoạt động của lớp, của trường với cương vị là Bí thư lớp. Minh Thu từng nhận bằng khen của hiệu trường ĐH Sư phạm Hà Nội về thành tích sinh viên xuất sắc. Trước khi nổi tiếng nhờ dạy học livestream trên MXH, Minh Thu từng tham gia giảng dạy ở một trường quốc tế. Ngoài có kĩ năng sư phạm, một trong những điểm thu hút nhất khi xem livestream của Minh Thu đó chính là vẻ ngoài dịu dàng, xinh xắn. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Cô giáo Vật Lý “Gen Z” Minh Thu: Xinh như hotgirl, giảng bài hay còn chơi game đỉnh - Nguồn: YAN News

Cô giáo Minh Thu, sinh năm 1997, đang sống tại TP Vinh, Nghệ An trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội sau những clip livestream dạy học môn Vật lý. Sau nổi tiếng, cô giáo Vật lý Minh Thu đã nhận về cả trăm nghìn lượt like trên fanpage và trang cá nhân, được gọi tên ở khắp mọi nơi. Tuy nhiên mới đây, cô giáo Vật lý bất ngờ vướng vào tin đồn rằng cô chưa tốt nghiệp Đại hoc. Đứng trước nghi vấn trên, Minh Thu đã lên tiếng khẳng định thẳng thắn cho biết mình chưa tốt nghiệp ĐH Sư phạm, cô cũng chưa từng nói rằng mình đã tốt nghiệp trên các phương tiện truyền thông. Nguyên nhân Minh Thu chưa tốt nghiệp là do quên đăng ký tín chỉ môn học, phải chờ mở lớp để học và thi. Đồng thời, Minh Thu cũng cho biết thêm cô đã dạy học ngay từ khi còn là sinh viên nên đã đầy đủ kinh nghiệm và kiến thức để giảng dạy, đủ chuyên môn sư phạm để đứng lớp. Được biết, Minh Thu từng học lớp chuyên Vật lý tại Trường THPT Chuyên Đại học Vinh, Nghệ An và nhiều lần đứng top lớp, top trường. Cô tiết lộ từ nhỏ đã rất yêu thích các môn đòi hỏi tư duy logic và quyết tâm theo đuổi. Khi theo học ngành Sư phạm Vật lý của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, cô tham gia nhiều hoạt động của lớp, của trường với cương vị là Bí thư lớp. Minh Thu từng nhận bằng khen của hiệu trường ĐH Sư phạm Hà Nội về thành tích sinh viên xuất sắc. Trước khi nổi tiếng nhờ dạy học livestream trên MXH, Minh Thu từng tham gia giảng dạy ở một trường quốc tế. Ngoài có kĩ năng sư phạm, một trong những điểm thu hút nhất khi xem livestream của Minh Thu đó chính là vẻ ngoài dịu dàng, xinh xắn. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Cô giáo Vật Lý “Gen Z” Minh Thu: Xinh như hotgirl, giảng bài hay còn chơi game đỉnh - Nguồn: YAN News