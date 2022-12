Lộ ảnh thời còn "phèn", Trần Thanh Tâm khiến netizen ngẩn ngơ

Là một trong những gương mặt nổi lên từ mạng xã hội, mọi hoạt động của Trần Thanh Tâm luôn được công chúng quan tâm, bình luận. Bên cạnh đó, "hot girl trứng rán" đôi khi cũng không tránh khỏi việc bị dân mạng "đào mộ" lại quá khứ với những hình ảnh thời chưa được ai biết tới và nhan sắc khác xa so với hiện tại. Khoảng 5 năm về trước, cộng đồng người chơi Muvik rất thịnh hành tại Việt Nam. Trần Thanh Tâm cũng không nằm ngoài xu hướng đó. Mới đây, mạng xã hội đang truyền tay nhau đoạn clip hát nhép của gái xinh trên nền tảng này. Đáng chú ý, diện mạo của Trần Thanh Tâm thời điểm đó vẫn còn rất ngây ngô với làn da đen nhẻm, gương mặt chưa biết son phấn và đang niềng răng. Tổng hòa mọi đường nét của Trần Thanh Tâm cũng chưa thật sự sắc sảo như bây giờ. Chính vì vậy, khi so sánh với hiện tại, nhiều dân mạng phải thốt lên rằng: “Cô nàng dậy thì quá thành công”. Tuy sớm dừng chân ở Top 9 chung cuộc dù quy mô cuộc thi quốc tế chỉ có 9 thí sinh nhưng điều đó phần nào cũng thể hiện được sự nỗ lực xây dựng hình ảnh ngày càng chỉn chu của người đẹp quê Gia Lai, với xuất phát điểm ban đầu là một TikToker. Từng được biết đến với những clip "thả thính" bằng thơ triệu view trên mạng, từ đó Trần Thanh Tâm trở thành cái tên được nhiều nhãn hàng quảng cáo lựa chọn cũng như nhận được nhiều sự quan tâm đặc biệt của khán giả, cả mặt tích cực lẫn tiêu cực. Bỏ qua những phát ngôn ồn ào và thường xuyên dính vào thị phi gây tranh cãi, người đẹp 10x vẫn ngày càng nỗ lực hơn trong công cuộc bước chân vào làng giải trí Việt. Không thể phủ nhận rằng, gu thời trang cùng phong cách của "hot girl trứng rán" ngày càng ổn định và có sự thay đổi trông thấy. Mặt khác, so với thời mới nổi, Trần Thanh Tâm cũng tích cực giảm cân để sở hữu hình thể thon gọn, hạn chế việc bị antifan "soi" nhan sắc thật khác xa với hình tự đăng trên mạng. Trần Thanh Tâm không ngần ngại khoe những bức ảnh cực fashion trên trang cá nhân.

