Tiktoker "trứng rán" ra sao sau thời gian nổi như cồn?

Trần Thanh Tâm được gọi là "hot girl trứng rán" bởi cô nổi lên từ clip thả thính trên Tiktok với câu nói: “Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ. Yêu không cần cớ, cần cậu cơ”. Hiện nay, hot TikToker Trần Thanh Tâm đã sở hữu trang Tiktok 3,8 triệu người theo dõi, trở thành gương mặt nổi đình đám trên mạng xã hội. Từ khi trở nên nổi tiếng, gắn liền theo Trần Thanh Tâm cũng là hàng loạt thị phi về nhan sắc và phát ngôn. Cụ thể, hot girl Trần Thanh Tâm từng nhận không ít gạch đá với câu phát biểu: “Thà học ngu mà kiếm ra tiền còn hơn những người thi 25, 30 điểm nhưng mà không kiếm được đồng nào hết trơn”. Trước làn sóng phản đối của cư dân mạng về phát ngôn của mình, Trần Thanh Tâm sau đó phải lên tiếng xin lỗi. Sau lần xin lỗi trên, Thanh Tâm tiếp tục nhiều lần gây tranh cãi với những phát ngôn trên mạng. Cộng với việc bị so sánh nhan sắc trên clip Tiktok tự quay và clip do người khác quay có sự khác biệt, Trần Thanh Tâm vấp phải không ít chỉ trích, ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Thể thao Việt Nam, Thanh Tâm cũng có những phát ngôn khá "gắt", cho rằng HLV Minh Tú chơi không đẹp, không văn minh. Trần Thanh Tâm sinh năm 2000, từng theo học ngành dược sĩ tại trường Đại học Hồng Bàng TP HCM. Gần đây, Thanh Tâm liên tục tham gia các cuộc thi nổi tiếng như: The Face Vietnam, Hoa hậu Thể thao Việt Nam. Chưa hết, Thanh Tâm còn thử sức với vai trò MC trên một chương trình của VTV. Mặc dù còn gây nhiều tranh cãi về năng lực, thái độ, phát ngôn hay thậm chí là ngoại hình nhưng Trần Thanh Tâm vẫn rất nỗ lực để khẳng định bản thân ở những lĩnh vực khác nhau.

