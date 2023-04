Lộ ảnh thời còn phèn của “chiến thần review” Võ Hà Linh

Võ Hà Linh nổi tiếng với các video review sản phẩm làm đẹp "thẳng và thật" nên có lượng người theo dõi khủng không kém người nổi tiếng. Thời gian qua "chiến thần review" quê Nghệ An vướng lùm xùm về việc livestream bán hàng và bị lập group anti lên đến gần 150.000 thành viên. Cũng vì ồn ào này, mà những câu chuyện trong quá khứ của cô nàng đã bị đào lại.. Những bức ảnh được cho là ảnh hồi còn "trẻ trâu" của Hà Linh mới đây được lan truyền khiến dân tình xôn xao bàn tán. Trong những bức ảnh cũ này, nữ TikToker khá bắt "trend" ở thời điểm đó. Cô nàng để tóc xám "sư tử", selfie từ trên cao và tạo dáng đúng chuẩn xì teen. Tuy lúc đó khá xinh xắn nhưng so với thời hiện tại quả thật cô nàng đã lên hạng thấy rõ. Có thể thấy rõ phần mũi của "chiến thần" Võ Hà Linh trở nên thanh tú và cánh mũi thon gọn hơn. Ngoài ra, gu thời trang của cô cũng trở nên sang trọng, thanh lịch cùng với đó là tài năng make up lên tay rõ rệt. Hành trình thay đổi diện mạo của Võ Hà Linh cũng rất truyền cảm hứng đến cộng đồng làm đẹp. Võ Hà Linh từng thoải mái chia sẻ trên trang nhân rằng cô đã nâng mũi, chỉnh sửa đầu mũi và định hình môi trên để có vẻ ngoài sắc sảo như hiện tại. Người đẹp cũng tự nhận vì cảm thấy môi trên hơi dày nên quyết định can thiệp dao kéo. Có thể thấy, khi chưa phẫu thuật thẩm mỹ Hà Linh vẫn thu hút nhờ sở hữu đôi mắt to tròn và làn da trắng ngần. Chi phí của cô rơi vào khoảng 50 triệu đồng cho chiếc mũi và đã được người yêu cũ hỗ trợ phần chi phí này. Ảnh: Tổng hợp

Võ Hà Linh nổi tiếng với các video review sản phẩm làm đẹp "thẳng và thật" nên có lượng người theo dõi khủng không kém người nổi tiếng. Thời gian qua "chiến thần review" quê Nghệ An vướng lùm xùm về việc livestream bán hàng và bị lập group anti lên đến gần 150.000 thành viên. Cũng vì ồn ào này, mà những câu chuyện trong quá khứ của cô nàng đã bị đào lại.. Những bức ảnh được cho là ảnh hồi còn "trẻ trâu" của Hà Linh mới đây được lan truyền khiến dân tình xôn xao bàn tán. Trong những bức ảnh cũ này, nữ TikToker khá bắt "trend" ở thời điểm đó. Cô nàng để tóc xám "sư tử", selfie từ trên cao và tạo dáng đúng chuẩn xì teen. Tuy lúc đó khá xinh xắn nhưng so với thời hiện tại quả thật cô nàng đã lên hạng thấy rõ. Có thể thấy rõ phần mũi của "chiến thần" Võ Hà Linh trở nên thanh tú và cánh mũi thon gọn hơn. Ngoài ra, gu thời trang của cô cũng trở nên sang trọng, thanh lịch cùng với đó là tài năng make up lên tay rõ rệt. Hành trình thay đổi diện mạo của Võ Hà Linh cũng rất truyền cảm hứng đến cộng đồng làm đẹp. Võ Hà Linh từng thoải mái chia sẻ trên trang nhân rằng cô đã nâng mũi, chỉnh sửa đầu mũi và định hình môi trên để có vẻ ngoài sắc sảo như hiện tại. Người đẹp cũng tự nhận vì cảm thấy môi trên hơi dày nên quyết định can thiệp dao kéo. Có thể thấy, khi chưa phẫu thuật thẩm mỹ Hà Linh vẫn thu hút nhờ sở hữu đôi mắt to tròn và làn da trắng ngần. Chi phí của cô rơi vào khoảng 50 triệu đồng cho chiếc mũi và đã được người yêu cũ hỗ trợ phần chi phí này. Ảnh: Tổng hợp