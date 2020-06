Lộ ảnh chưa dậy thì, Trúc Anh “Mắt biếc” bị chú ý bởi điều này

Được chú ý sau khi vào vài Hà Lan trong dự án phim "Mắt biếc" của đạo diễn Victor Vũ, Trúc Anh gây chú ý nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, trong sáng đúng chất một cô học sinh nhà quê lên thành phố học tập. Trúc Anh "Mắt biếc" sở hữu đôi mắt đẹp hút hồn, luôn mơ màng đúng như với tên gọi bộ phim. Cô nàng từng chia sẻ vui rằng do bản thân cận 6 độ nên đôi mắt mới đẹp được như vậy. Mới đây, Trúc Anh bất ngờ chia sẻ hình ảnh cách đây 7 năm, khi cô nàng mới vào lớp 10. Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng cho biết ước mơ thời điểm đó là trở thành một cô giáo chưa chưa bao giờ nghĩ sẽ đi theo con đường nghệ thuật. Nhan sắc của "Hà Lan" cách đây 7 năm dường như cũng không hề có sự thay đổi, vẫn xinh xắn và dễ thương má má lúm đồng tiền, khuôn mặt tròn và đôi mắt to. "Xinh thật, nhỏ tới lớn không thay đổi chút nào luôn", "Trúc Anh xinh đúng kiểu Á Đông, hiền hiền và nhìn có thiện cảm dã man ấy" - Dân mạng bình luận. Không muốn bị gò bó trong hình tượng nữ sinh trong sáng, ngây thơ, thời gian gần đây, diễn viên Trúc Anh dần thay đổi sang phong cách quyến rũ hơn. Nữ chính "Mắt Biếc" không ngần ngại diện những bộ đồ ngắn, ôm sát gợi cảm trong một số bộ ảnh thực hiện vào thời gian gần đây. Trúc Anh cũng từng thay đổi phong cách trang điểm với mắt sắc lẹm, môi trầm. Phong cách make up này ngay lập tức bị khán giả la ó, cho rằng không hề phù hợp với cả ngoại hình và tính cách của cô. Trúc Anh là số ít cô gái được đánh giá là có mặt mộc xinh đẹp hơn hẳn khi trang điểm cầu kì. Mặt mộc xinh như mộng của Trúc Anh từng được cô nàng đăng tải trên trang cá nhân. Mời quý độc giả xem thêm clip: Trúc Anh bị tai nạn ngã xe ở hậu trường Mắt biếc do bất cẩn của Trần Nghĩa - Nguồn: Youtube

Được chú ý sau khi vào vài Hà Lan trong dự án phim "Mắt biếc" của đạo diễn Victor Vũ, Trúc Anh gây chú ý nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, trong sáng đúng chất một cô học sinh nhà quê lên thành phố học tập. Trúc Anh "Mắt biếc" sở hữu đôi mắt đẹp hút hồn, luôn mơ màng đúng như với tên gọi bộ phim. Cô nàng từng chia sẻ vui rằng do bản thân cận 6 độ nên đôi mắt mới đẹp được như vậy. Mới đây, Trúc Anh bất ngờ chia sẻ hình ảnh cách đây 7 năm, khi cô nàng mới vào lớp 10. Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng cho biết ước mơ thời điểm đó là trở thành một cô giáo chưa chưa bao giờ nghĩ sẽ đi theo con đường nghệ thuật. Nhan sắc của "Hà Lan" cách đây 7 năm dường như cũng không hề có sự thay đổi, vẫn xinh xắn và dễ thương má má lúm đồng tiền, khuôn mặt tròn và đôi mắt to. "Xinh thật, nhỏ tới lớn không thay đổi chút nào luôn", "Trúc Anh xinh đúng kiểu Á Đông, hiền hiền và nhìn có thiện cảm dã man ấy" - Dân mạng bình luận. Không muốn bị gò bó trong hình tượng nữ sinh trong sáng, ngây thơ, thời gian gần đây, diễn viên Trúc Anh dần thay đổi sang phong cách quyến rũ hơn. Nữ chính "Mắt Biếc" không ngần ngại diện những bộ đồ ngắn, ôm sát gợi cảm trong một số bộ ảnh thực hiện vào thời gian gần đây. Trúc Anh cũng từng thay đổi phong cách trang điểm với mắt sắc lẹm, môi trầm. Phong cách make up này ngay lập tức bị khán giả la ó, cho rằng không hề phù hợp với cả ngoại hình và tính cách của cô. Trúc Anh là số ít cô gái được đánh giá là có mặt mộc xinh đẹp hơn hẳn khi trang điểm cầu kì. Mặt mộc xinh như mộng của Trúc Anh từng được cô nàng đăng tải trên trang cá nhân. Mời quý độc giả xem thêm clip: Trúc Anh bị tai nạn ngã xe ở hậu trường Mắt biếc do bất cẩn của Trần Nghĩa - Nguồn: Youtube