"Linh phá đội” và câu chuyện hài hước của tiền đạo U23 Việt Nam

Tiến Linh hiện đang là tiền vệ chơi hay nhất trong đội hình U23 Việt Nam, anh được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) bình chọn là một trong những cầu thủ đáng xem nhất bảng D VCK U23 Châu Á 2020. Cầu thủ sinh năm 1997 cùng Hà Đức Chinh từng tạo thành một cặp song sát khiến đội bóng đối phương khiếp sợ tại SEA Games 30 diễn ra tại Philippines hồi tháng 11 vừa qua. Bên cạnh cái tên Tiến Linh thì chàng cầu thủ thường xuyên bị đồng đội, người hâm mộ gọi với biệt danh là "Linh phá đội". Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải hay Đặng Văn Lâm đều thường xuyên gọi anh với cái tên hết sức kỳ cục này. Được biết, lý do khiến chàng cầu thủ U23 Việt Nam bị gọi với cái tên "Linh phá đội" là do anh chàng nghĩ ra rất nhiều trò quậy phá, trêu đùa, bày trò nghịch ngợm khiến cả đội náo loạn mỗi khi hội quân. Giải thích cho việc này, Tiên Linh cho biết làm vậy để mọi người vui là chính. Không chỉ phá đội mình, Tiến Linh còn thường xuyên phá đội bạn theo cách mà họ chẳng mấy vui vẻ đó là sút tung lưới đối phương. Nhiều người hâm mộ đùa rằng có lẽ anh chàng tự phá đội chán nên chuyển sang phá đội khác để chọc vui. Bên cạnh biệt danh "Linh phá đội", mới đây, tiền đạo hay nhất đội tuyển U23 Việt Nam còn được biết đến với biệt danh "Linh ốc hương" do "Hoàng tử" Đức Huy đặt cho khiến người hâm mộ được phen cười vỡ bụng. Theo Đức Huy, sở dĩ gọi là "Linh ốc hương" bởi anh chàng cực kỳ thích ăn ốc hương nước. "hoàng tử" còn khuyên người hâm mộ thay vì rụng trứng thì nên rụng ốc hương cho Tiến Linh ăn. Ghi tổng cộng 7 bàn tại SEA Games 30, cầu thủ khoác áo CLB Becamex Bình Dương được đàn anh Đức Huy hứa sẽ cho ăn ốc đến khi nào chán thì thôi. Tại VCK U23 Châu Á 2020, "Linh phá đội" vẫn chưa ghi được bàn thắng nào do bị các cầu thủ đối phương kèm quá chặt. Người hâm mộ hy vọng ở trận gặp U23 Triều Tiên sắp tới, anh sẽ có bàn thắng đầu tiên tại giải năm nay. Đội tuyển U23 Việt Nam phải có chiến thắng cách biệt ít nhất 2 bàn trước U23 Triều Tiên và trận đấu U23 Jordan - U23 UAE không kết thúc với kết quả hoà có tỷ số thì các học trò của HLV Park Hang-seo mới có cơ hội đi tiếp tại VCK U23 Châu Á năm nay. Đây được nhận xét là "cửa hẹp" cho Việt Nam. Xem thêm clip: Tiền đạo Tiến Linh được người yêu dạy lái xế hộp - Nguồn: Youtube

