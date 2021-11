Linh Ngọc Đàm tiết lộ từng giận ra mặt với hot girl Xoài Non

Với các fan của làng game Việt, có lẽ Linh Ngọc Đàm và Xoài Non đã trở thành 2 hot girl nổi tiếng hàng đầu hiện nay. Không chỉ thường xuyên gây "náo loạn" cộng đồng mạng bằng những bộ ảnh xuất thần, Linh Ngọc Đàm và hot girl Xoài Non còn là chị em vô cùng thân thiết trong hội streamer. Tuy nhiên, ít ai biết rằng cặp đôi này đã từng giận nhau suýt nữa nghỉ. Trên trang Instagram cá nhân, khi được các fan hỏi về việc đã bao giờ cãi nhau với Linh Ngọc Đàm chưa? Xoài Non bất ngờ có lời chia sẻ. Chưa rõ nguyên nhân khiến cho Xoài Non làm người chị của mình "giận tím người" nhưng ngay sau đó, Linh Ngọc Đàm cũng đã đính chính lại story của "hot girl 2k2". Dù cho hai chị em Xoài - Đàm đã từng giận nhau thế nhưng chỉ sau bữa tiệc sinh nhật ấm cúng cùng bạn bè mà Linh Ngọc Đàm bí mật tổ chức cho cô em. Từ đó, đủ để thấy được sự thân thết của hai cô nàng. Trước đó, Xoài Non thường xuyên đăng tải trên mạng xã hội những bức hình cô nàng đi chơi cùng với nữ streamer. Vợ của streamer Xemesis – Hot girl Xoài Non là người mẫu tự do có tiếng trong làng giải trí Việt. Ngoài ra, cô nàng được biết đến là vợ của một trong bộ “tứ hoàng” làng streamer Việt Nam – Xemesis. Xoài Non tên thật là Phạm Thùy Trang. Không ít người nhầm lẫn "hot girl 2k2" là người nước ngoài vì vẻ ngoài của cô nàng rất giống con lai. Xoài Non và Đàm Tổng cùng Thiều Bảo Trâm là hội chị em thân thiết. Linh Ngọc Đàm là một nữ streamer. Không chỉ sở hữu ngoại hình xinh xắn, dễ thương mà cô nàng còn là một game thủ chuyên nghiệp, nổi tiếng hàng đầu Việt Nam. Cô tên thật là Đàm Ngọc Linh. Nữ streamer luôn biết cách gây ấn tượng với công chúng bằng vẻ ngoại hình xinh đẹp lẫn cá tính khá mạnh mẽ. Dù còn khá trẻ nhưng cô nàng sở hữu khối tài sản khiến nhiều người phải trầm trồ. Được biết, Xoài Non và Linh Ngọc Đàm là chị em thân thiết với nhau. Đến mức, Đàm Tổng sẽ thấy khó chịu khi ai đó gọi điện tâm sự nhưng vợ của Xemesis là một ngoại lệ. Mời quý độc giả xem video: Linh Ngọc Đàm bị Xoài Non bóc phốt tật xấu, tình chị em chấm dứt từ đây?/VGT-TV Life

