Linh Ngọc Đàm khoe quà 20/10, hội chị em ghen tị ra mặt

Khi mà các chị em hiện đang rần rần khoe quà tặng khắp cõi mạng thì một người đang "feel in love" như Linh Ngọc Đàm dĩ nhiên cũng chẳng ngoại lệ.



Mới đây, nữ streamer Linh Ngọc Đàm cũng khoe những món quà to bự trên mạng xã hội Instagram.



Món quà mà nữ streamer này nhận được là một bó hoa hồng siêu ý nghĩa từ người yêu của mình. Bó hoa hồng với tông màu xanh, trắng, cỡ "siêu to khổng lồ" cần hai người khiêng và phải chở bằng xe bán tải. Từ lâu, Linh Ngọc Đàm đã rất thích hoa tươi và thường xuyên đăng tải những lọ hoa xinh xắn lên MXH. Thậm chí, chàng người yêu còn đánh xe đến tận nơi để giao khiến nữ streamer không khỏi bất ngờ mà thốt lên "my baby". Món quà mà Đàm Tổng nhận được chắc chắn khiến rất nhiều chị em ghen tỵ. Hơn thế nữa, ghé sang trang cá nhân của người yêu của Linh Ngọc Đàm thì ngoài bó hoa siêu bự, nữ streamer này còn được tặng cả iPhone 13. Cô nàng thật may mắn khi anh chàng yêu chiều hết mực. Linh Ngọc Đàm chính thức cán mốc 4,4 triệu người theo dõi trên trang Instagram cá nhân và tiếp tục giữ vững vị trí streamer có nhiều người theo dõi nhất trên nền tảng MXH này. Linh Ngọc Đàm chia sẻ bức ảnh gọi điện thoại chúc mừng ngày 20/10 bà nội. "Chúc các chị em phụ nữ một ngày 20/10 thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và người thân nhé!", kèm theo rất nhiều nụ hôn gió. Linh Ngọc Đàm gửi lời chúc đến mẹ của mình bằng tiếng "ting ting" đầy tình cảm. Mời quý độc giả xem video: Linh Ngọc Đàm được người yêu tặng quà khủng ngày 20/10, trả giá đắt trước MisThy vì Squid game/VGT TV-Life - Nguồn: VGT.