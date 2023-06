Linh Ngọc Đàm bất ngờ chia sẻ về ba lần "dao kéo" đáng nhớ

Là một trong những nữ streamer đời đầu, hiện vẫn có sức ảnh hưởng ở thời điểm hiện tại, Linh Ngọc Đàm được mệnh danh là cô nàng streamer hot nhất làng game. Trên các nền tảng mạng xã hội, từ Facebook cá nhân, Instagram đến Fanpage, TikTok, Linh Ngọc Đàm đều sở hữu những con số khiến ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ. Không ngừng nỗ lực hoàn thiện bản thân, cả về ngoại hình lẫn tâm hồn, Linh Ngọc Đàm dần dần trở thành biểu tượng nhan sắc của một bộ phận fan. Dù sở hữu chiều cao khiêm tốn vỏn vẹn 1m50, tuy nhiên nữ streamer sinh năm 1996 lại có thân hình cân đối với số đo ba vòng lần lượt là 78-58-80. Bên cạnh đó, gương mặt sắc nét cũng là yếu tố giúp Linh Ngọc Đàm thu hút mọi ánh nhìn. Dẫu vậy, ngoại hình đẹp này không tự nhiên mà có Linh Ngọc Đàm cũng không giấu diếm chuyện bản thân có can thiệp dao kéo, thậm chí còn chia sẻ cụ thể ba trải nghiệm thẩm mỹ của mình. Linh Ngọc Đàm chia sẻ, từ bé đến lớn cô nàng chưa bao giờ tự ti về ngoại hình của mình cho đến khi đi học đại học. Nhận ra bản thân có chiều cao thấp, gu thời trang bằng 0, lại không biết trang điểm, cô nàng thừa nhận mình vùi đầu vào chơi game để nâng cao kỹ năng, với mong muốn bù lại cho nhược điểm ngoại hình. Sau này quan điểm thay đổi, Linh Ngọc Đàm quyết định đi nhấn mí, cũng là lần đầu tiên cô nàng thẩm mỹ. Thành quả đẹp nhưng cô nàng không quá ưng vì nét đẹp đó theo chuẩn mực của người làm chứ không hoàn toàn như bản thân cô nàng mong muốn: "Mình nghĩ làm vừa đủ, đúng lúc, đúng chỗ, đúng nhu cầu là đẹp nhất". Lần thứ hai, Linh Ngọc Đàm làm răng sứ để thỏa mãn nhu cầu làm đẹp của bản thân. Tuy nhiên, cô nàng đều phải hối hận: "Giờ đây, chuyện có một hàm răng chắc khỏe, tự nhiên, đều đặn, sáng bóng là điều mình không bao giờ có được. Nếu quay ngược thời gian trở lại mình chắc chắn không đi làm răng sứ". Và lần gần nhất là sửa mũi, nữ streamer tâm sự rằng cô vẫn vấp phải những trục trặc không đáng có tuy nhiên may mắn là được kịp thời can thiệp.

Là một trong những nữ streamer đời đầu, hiện vẫn có sức ảnh hưởng ở thời điểm hiện tại, Linh Ngọc Đàm được mệnh danh là cô nàng streamer hot nhất làng game. Trên các nền tảng mạng xã hội, từ Facebook cá nhân, Instagram đến Fanpage, TikTok, Linh Ngọc Đàm đều sở hữu những con số khiến ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ. Không ngừng nỗ lực hoàn thiện bản thân, cả về ngoại hình lẫn tâm hồn, Linh Ngọc Đàm dần dần trở thành biểu tượng nhan sắc của một bộ phận fan. Dù sở hữu chiều cao khiêm tốn vỏn vẹn 1m50, tuy nhiên nữ streamer sinh năm 1996 lại có thân hình cân đối với số đo ba vòng lần lượt là 78-58-80. Bên cạnh đó, gương mặt sắc nét cũng là yếu tố giúp Linh Ngọc Đàm thu hút mọi ánh nhìn. Dẫu vậy, ngoại hình đẹp này không tự nhiên mà có Linh Ngọc Đàm cũng không giấu diếm chuyện bản thân có can thiệp dao kéo, thậm chí còn chia sẻ cụ thể ba trải nghiệm thẩm mỹ của mình. Linh Ngọc Đàm chia sẻ, từ bé đến lớn cô nàng chưa bao giờ tự ti về ngoại hình của mình cho đến khi đi học đại học. Nhận ra bản thân có chiều cao thấp, gu thời trang bằng 0, lại không biết trang điểm, cô nàng thừa nhận mình vùi đầu vào chơi game để nâng cao kỹ năng, với mong muốn bù lại cho nhược điểm ngoại hình. Sau này quan điểm thay đổi, Linh Ngọc Đàm quyết định đi nhấn mí, cũng là lần đầu tiên cô nàng thẩm mỹ. Thành quả đẹp nhưng cô nàng không quá ưng vì nét đẹp đó theo chuẩn mực của người làm chứ không hoàn toàn như bản thân cô nàng mong muốn: "Mình nghĩ làm vừa đủ, đúng lúc, đúng chỗ, đúng nhu cầu là đẹp nhất". Lần thứ hai, Linh Ngọc Đàm làm răng sứ để thỏa mãn nhu cầu làm đẹp của bản thân. Tuy nhiên, cô nàng đều phải hối hận: "Giờ đây, chuyện có một hàm răng chắc khỏe, tự nhiên, đều đặn, sáng bóng là điều mình không bao giờ có được. Nếu quay ngược thời gian trở lại mình chắc chắn không đi làm răng sứ". Và lần gần nhất là sửa mũi, nữ streamer tâm sự rằng cô vẫn vấp phải những trục trặc không đáng có tuy nhiên may mắn là được kịp thời can thiệp.