Khoe ảnh mới, gái xinh Linh Ngọc Đàm khoe da thịt triệt để

Linh Ngọc Đàm hiện đang là một trong những nữ streamer có sức ảnh hưởng nhất Việt Nam với hơn 4,5 triệu followers trên trang Instagram cá nhân. Nữ streamer tạo dấu ấn với các fan bởi nhan sắc xinh đẹp, lối nói chuyện hài hước và đặc biệt đó là phong cách thời trang "chất lừ". Tuy vậy số lần Linh Ngọc Đàm diện những bộ đồ táo bạo là cực hiếm. Gần đây, Linh Ngọc Đàm gây sốc cộng đồng mạng khi xóa hết ảnh trên Instagram cá nhân trong drama của bạn trai "tổng tài" với lí do sắp xếp lại feeed Instagram. Mới đây, Linh Ngọc Đàm đốn tim netizen khi tung bộ ảnh "hót hòn họt". Nữ streamer 9X khoác lên mình chiếc váy đen với thiết kế sang trọng nhưng không kém phần quyến rũ, tạo điểm nhấn bằng tay áo dài bồng cùng ống tay dan lưới. Điểm nổi bật nhất của bộ cánh này chính là thiết kế khoét lưng sâu giúp Linh Ngọc Đàm khéo léo khoe được hình xăm trên vai và sau lưng. Không chỉ vậy còn giúp cô nàng "show" triệt để tấm lưng thon gọn, mảnh khảnh của mình. Bên cạnh đó, Linh Ngọc Đàm còn hoàn chỉnh bộ outfit của mình bằng chiếc túi Prada đơn giản, tinh tế cùng bộ nail design có "1 0 2". Trong bộ ảnh lần này, Linh Ngọc Đàm giống như một bông hồng đen, vừa ngọt ngào, xinh đẹp, vừa quyến rũ khó tả. Ngay khi những hình ảnh của Linh Ngọc Đàm được đăng tải đã thu về hàng trăm nghìn lượt yêu thích và bình luận "xỉu up xỉu down" của cộng đồng mạng. Các tiên tri mạng cho rằng bộ cánh của nữ streamer xinh đẹp Linh Ngọc Đàm sẽ trở thành "hot trend" trong thời gian tới. Mời độc giả xem video: Quán Cà Phê Mèo , Nghìn Góc Sống Ảo Của Cô Chủ Streamer Linh Ngọc Đàm - Nguồn: YAN News

Linh Ngọc Đàm hiện đang là một trong những nữ streamer có sức ảnh hưởng nhất Việt Nam với hơn 4,5 triệu followers trên trang Instagram cá nhân. Nữ streamer tạo dấu ấn với các fan bởi nhan sắc xinh đẹp, lối nói chuyện hài hước và đặc biệt đó là phong cách thời trang "chất lừ". Tuy vậy số lần Linh Ngọc Đàm diện những bộ đồ táo bạo là cực hiếm. Gần đây, Linh Ngọc Đàm gây sốc cộng đồng mạng khi xóa hết ảnh trên Instagram cá nhân trong drama của bạn trai "tổng tài" với lí do sắp xếp lại feeed Instagram. Mới đây, Linh Ngọc Đàm đốn tim netizen khi tung bộ ảnh "hót hòn họt". Nữ streamer 9X khoác lên mình chiếc váy đen với thiết kế sang trọng nhưng không kém phần quyến rũ, tạo điểm nhấn bằng tay áo dài bồng cùng ống tay dan lưới. Điểm nổi bật nhất của bộ cánh này chính là thiết kế khoét lưng sâu giúp Linh Ngọc Đàm khéo léo khoe được hình xăm trên vai và sau lưng. Không chỉ vậy còn giúp cô nàng "show" triệt để tấm lưng thon gọn, mảnh khảnh của mình. Bên cạnh đó, Linh Ngọc Đàm còn hoàn chỉnh bộ outfit của mình bằng chiếc túi Prada đơn giản, tinh tế cùng bộ nail design có "1 0 2". Trong bộ ảnh lần này, Linh Ngọc Đàm giống như một bông hồng đen, vừa ngọt ngào, xinh đẹp, vừa quyến rũ khó tả. Ngay khi những hình ảnh của Linh Ngọc Đàm được đăng tải đã thu về hàng trăm nghìn lượt yêu thích và bình luận "xỉu up xỉu down" của cộng đồng mạng. Các tiên tri mạng cho rằng bộ cánh của nữ streamer xinh đẹp Linh Ngọc Đàm sẽ trở thành "hot trend" trong thời gian tới. Mời độc giả xem video: Quán Cà Phê Mèo , Nghìn Góc Sống Ảo Của Cô Chủ Streamer Linh Ngọc Đàm - Nguồn: YAN News