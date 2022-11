Linh Ka tự tin với “body vàng” ở tuổi 20, ai ngắm cũng mê

Linh Ka (tên thật là Chu Diệu Linh) từng là một trong số những hot teen nổi tiếng trên mạng xã hội với những phát ngôn gây chú ý cùng những hình ảnh “chín ép”. Nhưng hiện tại, khi đã bước sang tuổi 20 hot girl Hà thành này đã dần có những định hướng và hoạt động nghiêm túc với nghệ thuật. Thời gian qua, hot girl Linh Ka luôn nỗ lực hoàn thiện hình ảnh, xây dựng hình ảnh của mình để trở nên hoàn thiện hơn trong mắt công chúng. Không chỉ xuất hiện với những outfit thời thượng mà Linh Ka đang trở thành gương mặt được nhiều thương hiệu thời trang lớn, nhỏ yêu thích. Thậm chí cách đây không lâu, hot girl GEN Z này còn xuất sắc khi trở thành đại diện của Việt Nam cùng Châu Bùi và Thảo Nhi Lê xuất hiện tại New York Fashion Week- Tuần lễ thời trang New York. Mặc đẹp nhờ gu thẩm mỹ ấn tượng nhưng cũng phải công nhận vóc dáng của Linh Ka ngày càng hoàn thiện hơn. Điều này có được là nhờ Linh Ka thường xuyên rèn luyện thể thao. Giảm cân, giữ dáng là quá trình không dễ dàng, muốn đẹp bền vững và an toàn, luyện tập là cách thức phổ biến nhất. Dù chỉ cao khoảng 1m56 nhưng Linh Ka lại sở hữu cơ thể tỉ lệ vàng với lưng ngắn, chân dài cùng cách phối đồ tài tình giúp người đẹp họ Chu cao hơn so với thực tế. Linh Ka sở hữu đôi chân đắt giá, vừa thon vừa dài lại thẳng đều tăm tắp cùng với đó là một body mảnh dẻ, dễ dàng “cân” mọi outfit thời trang. Trên trang cá nhân hơn 2 triệu người theo dõi của mình, Linh Ka thường xuyên đăng tải những video luyện tập chăm chỉ, cùng body khỏe khoắn thu hút hàng trăm nghìn lượt view. Được biết, Linh Ka tập đa dạng nhiều môn như gym, yoga, nhảy, Muay Thái. Linh Ka chẳng những xinh đẹp mà còn có lợi thế về vóc dáng. Linh Ka sở hữu một body mũm mĩm nhưng nhờ chăm chỉ tập luyện đã dần có được hình thể đẹp như hiện tại.

Linh Ka (tên thật là Chu Diệu Linh) từng là một trong số những hot teen nổi tiếng trên mạng xã hội với những phát ngôn gây chú ý cùng những hình ảnh “chín ép”. Nhưng hiện tại, khi đã bước sang tuổi 20 hot girl Hà thành này đã dần có những định hướng và hoạt động nghiêm túc với nghệ thuật. Thời gian qua, hot girl Linh Ka luôn nỗ lực hoàn thiện hình ảnh, xây dựng hình ảnh của mình để trở nên hoàn thiện hơn trong mắt công chúng. Không chỉ xuất hiện với những outfit thời thượng mà Linh Ka đang trở thành gương mặt được nhiều thương hiệu thời trang lớn, nhỏ yêu thích. Thậm chí cách đây không lâu, hot girl GEN Z này còn xuất sắc khi trở thành đại diện của Việt Nam cùng Châu Bùi và Thảo Nhi Lê xuất hiện tại New York Fashion Week- Tuần lễ thời trang New York. Mặc đẹp nhờ gu thẩm mỹ ấn tượng nhưng cũng phải công nhận vóc dáng của Linh Ka ngày càng hoàn thiện hơn. Điều này có được là nhờ Linh Ka thường xuyên rèn luyện thể thao. Giảm cân, giữ dáng là quá trình không dễ dàng, muốn đẹp bền vững và an toàn, luyện tập là cách thức phổ biến nhất. Dù chỉ cao khoảng 1m56 nhưng Linh Ka lại sở hữu cơ thể tỉ lệ vàng với lưng ngắn, chân dài cùng cách phối đồ tài tình giúp người đẹp họ Chu cao hơn so với thực tế. Linh Ka sở hữu đôi chân đắt giá, vừa thon vừa dài lại thẳng đều tăm tắp cùng với đó là một body mảnh dẻ, dễ dàng “cân” mọi outfit thời trang. Trên trang cá nhân hơn 2 triệu người theo dõi của mình, Linh Ka thường xuyên đăng tải những video luyện tập chăm chỉ, cùng body khỏe khoắn thu hút hàng trăm nghìn lượt view. Được biết, Linh Ka tập đa dạng nhiều môn như gym, yoga, nhảy, Muay Thái. Linh Ka chẳng những xinh đẹp mà còn có lợi thế về vóc dáng. Linh Ka sở hữu một body mũm mĩm nhưng nhờ chăm chỉ tập luyện đã dần có được hình thể đẹp như hiện tại.