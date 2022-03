Lên truyền hình, gái xinh TikTok 1,7 triệu follow làm netizen ngẩn ngơ

Không khó để nhận thấy ngày càng nhiều hot TikToker xuất hiện trên sóng truyền hình bằng cách tham gia các gameshow, cuộc thi. Cũng từ đó, nhan sắc thật của các nữ chủ kênh TikTok cũng bị netizen soi mói. Chẳng chờ đến lúc bị netizen soi nhan sắc thật mới đây nữ TikToker có tên Hoàng Kim Chi - gái xinh đang sở hữu kênh TikTok @chikimhoang0310 với 1,7 triệu lượt theo dõi đã tự khui những khoảnh khắc cua rmình khi lên sóng truyền hình. Cụ thể, Hoàng Kim Chi đã đăng lại những khoảnh khắc khi xuất hiện tại show Chọn Ai Đây của mình và viết: "Chả hiểu sao tôi cứ cười các ông ạ". Bất chấp việc không được căn ke góc quay mà cũng chẳng được xài filter "sống ảo" như lúc quay clip TikTok, Hoàng Kim Chi vẫn giữ vững phong độ xinh đẹp. Bên cạnh đó, nụ cười rạng rỡ của gái xinh 9X này là điểm nhấn, khiến người khác muốn ngắm mãi không thôi. Vì vậy mà so với ảnh Hoàng Kim Chi tự đăng trước đó, nhan sắc trên mạng và lúc lên tivi thực sự một chín một mười. Đương nhiên netizen đã nhanh chóng bình luận rôm rả phía dưới clip của Kim Chi. Đa số ý kiến đều đồng tình rằng idol "tóp tóp" này xinh từ trên mạng đến lên tivi: "Lên sóng truyền hình thế này là xinh lắm rồi. Với người ta lần đầu nên còn hơi ngại tí. Nói chung là sang, hiền. Chuẩn gu vợ quốc dân nhé!" hay "U là trời! Chị Chi lên truyền hình xinh thiệt luôn á. Có khi còn xinh hơn ở "tóp tóp" ý." Nụ cười thường trực trên gương mặt xinh đẹp của Kim Chi So với hình ảnh tại chương trình được gái xinh tự đăng và một số hình ảnh khác của Kim Chi trên trang cá nhân được nhận xét không khác nhau là mấy. Hoàng Kim Chi đang sở hữu kênh TikTok với gần 2 triệu lượt theo dõi. Đây cũng là nền tảng mạng xã hội cô hay hoạt động nhất. Tại đây, nàng hot girl thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường khi đi làm, đi chơi hay các clip nhảy. Với ngoại hình cùng dáng người cực chuẩn, mỗi clip của Hoàng Kim Chi dễ dàng thu về cả triệu lượt xem. Để giữ được dáng đẹp như vậy, Kim Chi giữ cho mình lối sống vô cùng khoa học. Cô tuân thủ nghiêm ngặt chế độ ăn uống, tập luyện chăm chỉ. Do vậy, nàng TikToker tự tin theo đuổi gu thời trang gợi cảm, nóng bỏng. Mời độc giả xem video: Nhan sắc 2 hot girl Tik Tok khuấy đảo mạng xã hội: Ai nóng bỏng hơn? - Nguồn: Saostar

