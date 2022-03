Hai hot girl đình đám TikTok từng gây thất vọng vì nhan sắc thật

Vũ Thị Khánh Huyền (sinh năm 2004, quê Đà Nẵng) là hot girl có tiếng trên mạng xã hội. Mới đây, cô nàng vướng phải lùm xùm bị so sánh nhan sắc thực và ảnh "sống ảo". Cụ thể trong clip ghi lại, cô nàng chủ kênh TikTok 7,6 triệu follow đi dự sự kiện được dân mạng đua nhau truyền tay. Nhiều người nhận xét, Vũ Thị Khánh Huyền do người khác quay và ảnh tự đăng trên mạng xã hội khác "một trời một vực". Không chỉ gương mặt, làn da mà vóc dáng của Khánh Huyền cũng bị đem ra so sánh. Tuy nhiên, một số người vẫn khen ngợi gương mặt bầu bĩnh, dễ thương của gái xinh 18 tuổi. Khánh Huyền được yêu mến nhờ những clip nhảy nhót chuyên nghiệp, dễ thương. Nhan sắc mơn mởn ở tuổi 18 cùng vóc dáng phổng phao của cô nàng khiến nhiều người "mê đắm", Nàng "hot girl TikTok" luôn biết cách làm mới hình ảnh của mình trên mạng xã hội. Cô nàng chọn phong cách nữ tính, nhẹ nhàng đúng tuổi, đôi khi không kém phần gợi cảm và táo bạo. Cái tên Khánh Huyền cùng những câu chuyện xung quanh cô vẫn nhận được sự quan tâm của đông đảo dân mạng. Lê Bống (tên thật là Lê Xuân Anh, sinh năm 1995) là cái tên quá quen thuộc với giới trẻ Việt, đặc biệt với những ai yêu thích TikTok. Lê Bống không chỉ một lần mà nhiều lần vướng phải lùm xùm bị "bóc mẽ" nhan sắc. Trong một vài bức ảnh chụp lén hoặc khi xuất hiện trên sóng truyền hình, nhan sắc của cô nàng được đánh giá là không lung linh như ảnh đăng trên mạng xã hội. Bỏ ngoài tai những thị phi đó, Lê Bống vẫn khẳng định mình là một hot girl nổi đình đám trên "cõi mạng". Những bức ảnh khoe body đẹp như tượng tạc thế này của Lê Bống thu hút hàng nghìn lượt "thả tim". Một vài người còn nhận xét, hot girl sinh năm 1995 sở hữu body "siêu thực". Lê Bống là một tín đồ của gym. Cô nàng chăm chỉ tập luyện giữ gìn vóc dáng. Cũng từng nhờ tập gym mà Lê Bống có màn "lột xác" ngoại hình ngoạn mục cách đây nhiều năm. Mời độc giả xem video: Top 4 HOT GIRL nổi lên không nhờ NHAN SẮC mà nhớ một thức khác - Nguồn: YAN News

Vũ Thị Khánh Huyền (sinh năm 2004, quê Đà Nẵng) là hot girl có tiếng trên mạng xã hội. Mới đây, cô nàng vướng phải lùm xùm bị so sánh nhan sắc thực và ảnh "sống ảo". Cụ thể trong clip ghi lại, cô nàng chủ kênh TikTok 7,6 triệu follow đi dự sự kiện được dân mạng đua nhau truyền tay. Nhiều người nhận xét, Vũ Thị Khánh Huyền do người khác quay và ảnh tự đăng trên mạng xã hội khác "một trời một vực". Không chỉ gương mặt, làn da mà vóc dáng của Khánh Huyền cũng bị đem ra so sánh. Tuy nhiên, một số người vẫn khen ngợi gương mặt bầu bĩnh, dễ thương của gái xinh 18 tuổi. Khánh Huyền được yêu mến nhờ những clip nhảy nhót chuyên nghiệp, dễ thương. Nhan sắc mơn mởn ở tuổi 18 cùng vóc dáng phổng phao của cô nàng khiến nhiều người "mê đắm", Nàng "hot girl TikTok" luôn biết cách làm mới hình ảnh của mình trên mạng xã hội. Cô nàng chọn phong cách nữ tính, nhẹ nhàng đúng tuổi, đôi khi không kém phần gợi cảm và táo bạo. Cái tên Khánh Huyền cùng những câu chuyện xung quanh cô vẫn nhận được sự quan tâm của đông đảo dân mạng. Lê Bống (tên thật là Lê Xuân Anh, sinh năm 1995) là cái tên quá quen thuộc với giới trẻ Việt, đặc biệt với những ai yêu thích TikTok. Lê Bống không chỉ một lần mà nhiều lần vướng phải lùm xùm bị "bóc mẽ" nhan sắc. Trong một vài bức ảnh chụp lén hoặc khi xuất hiện trên sóng truyền hình, nhan sắc của cô nàng được đánh giá là không lung linh như ảnh đăng trên mạng xã hội. Bỏ ngoài tai những thị phi đó, Lê Bống vẫn khẳng định mình là một hot girl nổi đình đám trên "cõi mạng". Những bức ảnh khoe body đẹp như tượng tạc thế này của Lê Bống thu hút hàng nghìn lượt "thả tim". Một vài người còn nhận xét, hot girl sinh năm 1995 sở hữu body "siêu thực". Lê Bống là một tín đồ của gym. Cô nàng chăm chỉ tập luyện giữ gìn vóc dáng. Cũng từng nhờ tập gym mà Lê Bống có màn "lột xác" ngoại hình ngoạn mục cách đây nhiều năm. Mời độc giả xem video: Top 4 HOT GIRL nổi lên không nhờ NHAN SẮC mà nhớ một thức khác - Nguồn: YAN News