Lên sóng truyền hình, hot boy cảnh sát khiến hội chị em nhận vơ là chồng

Mới đây, một loạt các trang fanpage trên mạng xã hội cùng đăng tải hình ảnh của một hot boy cảnh sát cực kỳ điển trai xuất hiện trong chương trình "Chúng tôi là chiến sỹ" phát sóng trên VTV3. Ngay lập tức, những bài viết về chàng hot boy mặc cảnh phục này nhận được sự quan tâm đặc biệt từ phía cộng đồng mạng, nhất là rất nhiều phản hồi tích cực của hội chị em. Anh chàng được đánh giá là sở hữu khuôn mặt giống với nam ca sỹ đình đám người Hàn Quốc - Choi Minho (nhóm nhạc SHINee). "Đẹp trai quá, thế này chuyển nghề đi làm diễn viên đi anh ơi cho em được nhìn thấy anh nhiều hơn", "Ta nói công an, quân đội là tập hợp toàn những cực phẩm soái ca thôi mà, khoác lên mình bộ quân phục là auto đẹp trai hết tầm" - Cộng đồng mạng bình luận. Rất nhanh sau đó, thông tin của chàng hot boy cảnh sát này đã được tìm ra. Anh chàng là Phùng Thế Văn, sinh năm 1999, hiện đang công tác tại trung đoàn 600, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Trên trang Facebook cá nhân của mình, Thế Văn đăng tải rất nhiều hình ảnh đẹp trong bộ cảnh phục. Anh rất tự hào khi là một chiến sỹ công an. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, chàng trai Bắc Kạn quyết tâm theo đuổi mơ ước được trở thành một người chiến sỹ công an nhân dân nên nộp hồ sơ dự thi Trường sỹ quan Chính trị tuy nhiên không gặp được may mắn. Không từ bỏ niềm khao khát được phục vụ Tổ quốc, anh xung phong đăng kí tham gia nghĩa vụ và đã chọn Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Không chỉ luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Thế Văn còn tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn, đơn vị tổ chức. Chăm chỉ rèn luyện sức khỏe để phục vụ công việc, Thế Văn sở hữu thân hình 6 múi khiến hội chị em "xịt máu mũi". Cao 1m80 cùng thế mạnh ngoại hình, nhiều người khuyên khi kết thúc thời hạn nghĩa vụ, Thế Văn hoàn toàn có thể lấn sân và thành công ở lĩnh vực người mẫu. Trang cá nhân của Thế Văn hiện đã sở hữu hơn 16.000 lượt theo dõi và đang không ngừng tăng thêm. Mời quý độc giả xem thêm clip: Những hot boy điển trai cơ bắp ngành cảnh sát khiến dân tình sốt sình sịch - Nguồn: Youtube

