Vô tình lọt vào ảnh, chàng cảnh sát hút hồn hội chị em

Mới đây, nhiều diễn đàn về trai đẹp trên Facebook rầm rộ chia sẻ hình ảnh một anh chàng cảnh sát đang đứng dụi mắt trước cửa ngân hàng kèm dòng trạng thái: "Vào ngân hàng chuyển tiền mà cứ bị ngẩn ngơ không chịu gửi xe ạ". Anh chàng hot boy cảnh sát trong hình có dáng người cao, giầy, mái tóc xoắn bồng bềnh, và khuôn mặt cực giống các nam thần thanh xuân vườn trường trong phim ngôn tình Trung Quốc. Góc nghiêng của chàng cảnh sát cũng khiến bao thiếu nữ điêu đứng. Bên dưới phần bình luận, nhiều cô gái vứt hết "liêm sỉ", khen ngợi anh chàng không tiếc lời. "Đã đẹp trai lại còn mặc cảnh phục, đúng là không chê vào đâu được mà.", "Anh công an ơi đến bắt em này, em nguyện cả đời bị anh "xích"" - Dân mạng hài hước bình luận. Rất nhanh sau đó, trang cá nhân của chàng cảnh sát điển trai đã được dân mạng tìm ra. Được biết, anh chàng có tên An Khang, đến từ Đà Nẵng. Sau khi những bức ảnh chụp lén được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, lượng người theo dõi An Khang cũng tăng lên liên tục, chưa có dấu hiệu dừng lại. Đáng tiếc, nam thần mặc cảnh phục là hoa đã có chủ. Bạn gái anh chàng cũng sở hữu nhan sắc vô cùng xinh đẹp, xứng đáng là cặp đôi "kim đồng ngọc nữ". Dù biết Khang đã có người yêu nhưng trên trang cá nhân của anh chàng vẫn ngập tràn bình luận của dẫn mạng, đặc biệt là phái nữ. Thậm chí nhiều người còn vứt hết liêm sỉ tuyên bố "đập chậu cướp hoa" khiến anh chàng dở khóc dở cười. Nhiều người cũng tinh ý nhận ra những bức hình chụp lén anh chàng lại được chính bạn gái chụp lại rồi chia sẻ vui trên mạng xã hội, không ngờ bạn trai lại nổi tiếng nhanh chóng như vậy. Chàng hot boy Đà Nẵng có góc nghiêng khiến bất kỳ chị em nào cũng phát mê. Xem thêm clip: Cảnh sát Việt Nam toàn là cực phẩm // Ngắm trai đẹp - Nguồn: Youtube



