Lê Bống thay đổi cỡ nào sau 3 năm nổi tiếng khiến netizen trầm trồ?

Lê Bống hiện tại đã không còn gắn với tranh cãi trên MXH về cách ăn mặc hay biểu cảm mà trở nên điềm đạm và trưởng thành hơn rất nhiều. Netizen so sánh Lê Bống của 2021 và 2024 như 2 phiên bản trái ngược nhau. Ít ai ngờ được sự thay đổi này lại khiến nhan sắc của Lê Bống thăng hạng đến như vậy. Nhiều người thậm chí không nhận ra nàng hot girl TikTok khi vô tình lướt qua clip viral của cô ở hiện tại. Hầu hết bình luận bên dưới mỗi clip của Lê Bống: "Bống đã tìm được giấy hướng dẫn sử dụng nhan sắc rồi", "Giờ Bống nhìn xinh thật đấy", "Thay đổi kiểu theo hướng tích cực như này thì ai chả mến", "Lê Bống thay đổi vì em gái đó, nhìn sang hẳn", "Từng là một cô gái chịu chơi nhưng bây giờ nhìn ngoan hiền quá"... cùng nhiều lời khen dành cho màn "quay xe" này. Lê Bống của những năm 2021, 2022 rất thích tóc màu, thời trang phá cách và rất quyến rũ. Còn đây là Lê Bống khi định hình lại phong cách, rẽ hướng sang làm MC nhà đài khiến dân mạng quá là ưng. Lê Bống rẽ hướng làm MC, theo đuổi phong cách thanh lịch. Lê Bống (tên thật Lê Xuân Anh, SN 1995) là một TikToker, hotgirl nổi tiếng với hơn 9,6 triệu người theo dõi trên MXH. Cô từng gây chú ý với phong cách quyến rũ có phần nổi loạn, cho biết bản thân không để ý đến những lời bàn tán xung quanh. Tuy nhiên, mẹ và em gái của Lê Bống cũng như nhiều bạn bè đều hay đọc bình luận tiêu cực. Điều này khiến cô cảm thấy áy náy vì những gì mình làm lại khiến những người yêu thương phải lo lắng. Lê Bống từng có chia sẻ gây chú ý về lý do của sự thay đổi: "Ngày xưa mình hay có những cái tiêu cực bị bàn ra tán vào nên mình nghĩ em gái khi đi học cũng sẽ bị ngại. Khi mình hỏi, em gái chia sẻ là giấu không dám cho mọi người biết chị gái mình là Lê Bống. Lúc đấy mình mới tự nhìn nhận lại. Em gái bảo, khi bạn bè trong lớp nói sẽ ngồi im lặng, nghe xem các bạn bàn gì về chị gái. Do vậy, mình muốn thay đổi để khi em mình kể về chị gái phải thấy vui, tự hào chứ không phải những hình ảnh không hay như trước đây”.

